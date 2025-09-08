8 ملايين دولار.. هل سرق الفيفا أرباح أغنية شاكيرا؟

أثار تقرير بريطاني جدلًا واسعًا حول مصير العائدات المالية التي حققتها أغنية "واكا واكا" الشهيرة، والتي كانت النشيد الرسمي لكأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا وأدتّها شاكيرا برفقة فرقة "Freshly ground".

الأغنية التي ارتبطت بتتويج إسبانيا التاريخي باللقب العالمي لأول مرة، تحولت في صيف 2010 إلى نشيد غير رسمي لـ47 مليون إسباني، كما تجاوزت مشاهداتها 4 مليارات على يوتيوب إلى جانب ملايين الاستماعات السنوية على المنصات الرقمية.

هل سرق الفيفا أرباح أغنية شاكيرا؟

لكن بعد 15 عامًا، عادت التساؤلات حول الأموال التي جناها الاتحاد الدولي لكرة القدم من حقوق الأغنية، والتي قدّرت بنحو 8 ملايين يورو، وسط غموض يحيط بكيفية توزيعها.

صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية كشفت أن الاتفاق الأصلي كان ينص على إعادة توجيه هذه الأموال إلى جمعيات خيرية تختارها شاكيرا والفرقة الأفريقية المشاركة، إلا أن تفاصيل التنفيذ بقيت مجهولة.

شكوك حول إدارة الفيفا للأموال

فرقة "فريشلي غراوند" أكدت أنها سألت أكثر من مرة عن مصير الأموال، لكنها لم تحصل على أي رد واضح. أما شركة "سوني ميوزيك" فقد أوضحت أن جميع العوائد سُلّمت إلى الفيفا على مدى 15 عامًا، مشيرة إلى أن المنظمة هي المسؤولة عن إعادة توزيعها على مشاريع إنسانية.

الفيفا من جهتها اكتفت بالإعلان أن جزءًا من هذه العائدات خُصص لبناء 15 مركزًا رياضيًا في القارة الإفريقية عقب مونديال جنوب إفريقيا، من دون تحديد المبالغ بدقة.

وقالت الصحيفة إن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الصندوق الخاص الذي أنشأه الفيفا لإدارة هذه الأموال أُغلق عام 2014، ومنذ ذلك الحين لم تكشف أي تفاصيل دقيقة حول قيمة الأرباح أو كيفية صرفها، ما فتح الباب أمام اتهامات بعدم الشفافية وأثار تساؤلات: أين ذهبت الملايين التي كان من المفترض أن تُخصص للعمل الخيري؟