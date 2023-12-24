ترتيب الدوري السعودي: الاتحاد يسقط أمام الرائد ويتراجع للمركز السادس

وجاءت الدقائق الأولى من الشوط الأول عامرة بالأحداث إذ كاد الاتحاد أن يتقدم في النتيجة بعد أربع دقائق قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الرائد في الدقيقة العاشرة إثر مخالفة تعرض لها تفاريس من جانب العليان الذي حصل على بطاقة صفراء.

لكن بمراجعة حكم الفيديو المساعد تبين للحكم أن المخالفة وقعت خارج منطقة الجزاء وتستوجب طرد العليان مباشرة، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

وهز كريم البركاوي الشباك مرتين بواقع هدف في كل شوط وسجل محمد الدوسري هدفا قرب نهاية الوقت الأصلي، بينما حمل هدف الاتحاد توقيع رومارينيو.

وبعدما تعرض للخسارة الثانية على التوالي والخامسة هذا الموسم في الدوري، يتجمد رصيد الاتحاد، الذي خسر أمام الأهلي المصري بدور الثمانية بكأس العالم للأندية، عند 28 نقطة في المركز السادس، بينما يرتفع رصيد الرائد إلى 16 نقطة في المركز 15.

ويلاقي الاتحاد نظيره النصر يوم الثلاثاء المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة 17.