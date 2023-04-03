برشلونة يطالب تيباس بالاستقالة احتراما لكرامته وللدوري الإسباني

فتح نادي برشلونة النار على خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني في بيان رسمي على خلفية التقارير التي نشرت اليوم الإثنين عن تورطه في تقديم معلومات كاذبة للعدالة لإدانة نادي برشلونة في قضية رشوة الحكام المعروفة إعلاميا بقضية نيغريرا.

وكشفت صحيفة "لافانغارديا" عن أن تيباس قدَّم أدلة كاذبة للادعاء لإدانة برشلونة، موضحة أنه قام بمراسلة المدعي العام، إذ قام بتوريط الرئيسين السابقين لبرشلونة ساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو.

وأوضحت الصحيفة: "تم العثور على وثيقة قديمة معنونة بـ(سري للغاية) في منزل جوسيب كونتريراس، الإداري السابق في نادي برشلونة، مدون بها أسماء عدة أشخاص جاؤوا كالآتي: (المحامي رومان، روسيل، جوسيب وماريا)، ومكتوب بها لا تفتح إلا بعد وفاتي، حيث ادعى تيباس أنها أسماء إداريين في البارسا".

وشددت الصحيفة على أن "الورقة لم تكن لها أي علاقة برؤساء برشلونة السابقين كما أن المدعي العام تجاهلها".