برشلونة يطالب تيباس بالاستقالة احتراما لكرامته وللدوري الإسباني
فتح نادي برشلونة النار على خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني في بيان رسمي على خلفية التقارير التي نشرت اليوم الإثنين عن تورطه في تقديم معلومات كاذبة للعدالة لإدانة نادي برشلونة في قضية رشوة الحكام المعروفة إعلاميا بقضية نيغريرا.
وكشفت صحيفة "لافانغارديا" عن أن تيباس قدَّم أدلة كاذبة للادعاء لإدانة برشلونة، موضحة أنه قام بمراسلة المدعي العام، إذ قام بتوريط الرئيسين السابقين لبرشلونة ساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو.
وأوضحت الصحيفة: "تم العثور على وثيقة قديمة معنونة بـ(سري للغاية) في منزل جوسيب كونتريراس، الإداري السابق في نادي برشلونة، مدون بها أسماء عدة أشخاص جاؤوا كالآتي: (المحامي رومان، روسيل، جوسيب وماريا)، ومكتوب بها لا تفتح إلا بعد وفاتي، حيث ادعى تيباس أنها أسماء إداريين في البارسا".
وشددت الصحيفة على أن "الورقة لم تكن لها أي علاقة برؤساء برشلونة السابقين كما أن المدعي العام تجاهلها".
وقال برشلونة في بيانه: "نظرًا لخطورة المعلومات التي ظهرت، اليوم الإثنين، في لافانغارديا والتي ارتبط فيها رئيس لاليغا بتقديم أدلة كاذبة إلى المدعي العام لتجريم نادينا، يرغب نادي برشلونة في التعبير عن سخطه الشديد وغضبه واستيائه.
لهذا السبب، نطلب بشكل عاجل من رئيس رابطة الدوري الإسباني الظهور علنًا لشرح ما حدث.
وتابع البيان: "يشعر نادي برشلونة، كما كرر الرئيس خوان لابورتا في الأسابيع الأخيرة، بأنه ضحية لحملة إعلامية لأحداث لم تحدث "برشلونة لم يدفع حكامًا أبدًا".
وبحسب البيان: "تشمل هذه المضايقات مجموعة من وسائل الإعلام ومقالات الرأي بدرجات متفاوتة من النوايا ومع قيام الدوري الإسباني بتأجيج النيران خلف الكواليس بمساهمات من رئيسه الذي ذهب في اتجاه واحد فقط لمحاولة إدانتنا أمام الرأي العام قبل أن يتم الحكم على الحقائق".
"ليست هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها رئيس الدوري الإسباني الأسلحة الإعلامية الموجودة تحت تصرفه لإلحاق الضرر بنادي برشلونة، ومع ذلك، على عكس هرائه المعتاد، لم يكن بإمكاننا أبدًا أن نتخيل أنه يمكن أن يحاول تجريم نادينا مستخدما أدلة كاذبة".
المقال الذي نشرته اليوم لافانغارديا من الخطورة لدرجة أنه يجب أن يضع جميع الأندية في الدوري في حالة تأهب؛ نظرًا لأنه يتحدث عن ممارسات لا تتفق بأي حال من الأحوال مع وظيفة رئيس الدوري الإسباني.
وتابع برشلونة: "لقد منح تيباس نفسه صلاحيات لا تخصه، وإن كان ذلك أيضًا لأسباب تتعلق بالكرامة واحترام رئاسة الدوري الإسباني، يجب على السيد تيباس الاستقالة من منصبه".
وأتم برشلونة: "ومع ذلك، وإدراكًا لهوسه باضطهاد النادي وإظهار كرهه المستمر وكراهيته الواضحة لنادينا، فإننا نتفهم أن رئيس الدوري الإسباني الحالي سيستمر في جهوده للإضرار بنادينا".
ويحقق المدعي العام الإسباني في القضية، حيث بدأ فعليا الاستماع إلى الشهود والمتهمين.
ورد تيباس على بيان برشلونة: "أخبار لافانغارديا خاطئة، والدليل موجود في الخبر ذاته، الوثيقة ليست خاطئة، ونحن لا نتهم أحدًا، كل شيء خاطئ، لكن برشلونة يلعب دور الضحية".