تطور جديد في ملف انتقال مبابي إلى ريال مدريد

كشفت صحيفة "ذا أتلتيك" عن تطور جديد في سعي ريال مدريد للتعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان.

ووفقا للصحيفة، فإن مبابي يعرف المبلغ الذي يرغب ريال مدريد في دفعه في السوق الصيفي المقبل، وأن الأمر الآن بيد اللاعب.

وأوضحت الصحيفة أن ما يعرضه ريال مدريد أقل مما كان عليه في 2022، عندما كان مبابي قريبا من الانضمام إليه في صفقة انتقال حر.