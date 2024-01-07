تطور جديد في ملف انتقال مبابي إلى ريال مدريد
كشفت صحيفة "ذا أتلتيك" عن تطور جديد في سعي ريال مدريد للتعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان.
ووفقا للصحيفة، فإن مبابي يعرف المبلغ الذي يرغب ريال مدريد في دفعه في السوق الصيفي المقبل، وأن الأمر الآن بيد اللاعب.
وأوضحت الصحيفة أن ما يعرضه ريال مدريد أقل مما كان عليه في 2022، عندما كان مبابي قريبا من الانضمام إليه في صفقة انتقال حر.
وكان عقد مبابي وقتها ينتهي في يونيو 2025 لكن باريس سان جيرمان نجح في إقناع اللاعب بالتجديد لموسمين حتى يونيو 2024، مع بند يتيح لمبابي التجديد لموسم ثالث حتى 2025.
وقالت "ذا أتلتيك" إن ريال مدريد عرض على مبابي، البالغ من العمر 25 عاما، توقيع عقد بقيمة 130 مليون يورو، وراتب قدره 26 مليون يورو سنويًا في عام 2022.
ودخل مبابي في الأول من يناير الأشهر الستة الأخيرة من عقده مع باريس سان جيرمان، ما يعني أنه حر في التفاوض مع أي ناد يريد الانتقال الصيف المقبل.
وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد حدد لمبابي موعدًا نهائيًا حتى منتصف يناير الحالي ليقرر ما إذا كان سينضم للفريق أم لا.
وذكرت أنه نظرًا للقوة الاقتصادية الأقل لريال مدريد والسياق الرياضي الجديد، إذ يركز الميرنغي على المواهب الشابة، فلن تصل إغراءات ريال مدريد إلى ما كانت عليه في 2022.
ومع ذلك، يبذل ريال مدريد جهودًا كبيرة لجعل مبابي اللاعب الأعلى أجرًا في الفريق، كما يبذل كل ما في وسعه لضم مبابي، بتصميم شخصي من فلورنتينو بيريز.
وأفادت "ذا أتلتيك" بأن بيريز ومبابي كانا على اتصال مباشر لبعض الوقت، وهو أمر غير معتاد من رئيس ريال مدريد، إذ نقل مبابي لبيريز أنه يريد اللعب لريال مدريد.
وأضافت أنه في الوقت الذي يريد فيه ريال مدريد ضم مبابي، إلا أن حاشية اللاعب يريدون وقتًا للتفكير في القرار النهائي.
ويتردد أن راتب مبابي مع باريس سان جيرمان هو 75 مليون يورو صافيًا سنويًا، وهو المبلغ الذي لا يريد ريال مدريد دفعه.