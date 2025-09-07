رد ناري من خالد الغندور بعد سخرية سيد عبد الحفيظ منه (صورة)

وجه خالد الغندور، الإعلامي الرياضي الحالي ونجم الزمالك السابق، انتقادًا لاذعًا إلى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة ضده.

وكان سيد عبد الحفيظ أطلق تعبيرًا ساخرًا ضد الغندور، من خلال إشادته أولًا بلاعب الزمالك الجديد البرازيلي خوان ألفينا، قائلًا في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس السبت: "ألفينا لاعب مميز جدًّا جدًّا، يذكرني بخالد الغندور"، ضاحكًا، (لكن دمه مش ثقيل مثل خالد)".

أخبار ذات علاقة دمه ثقيل.. سيد عبد الحفيظ يسخر من خالد الغندور (فيديو)

أخبار ذات علاقة جون إدوارد يفرض اللاعبين على المدرب.. خالد الغندور يصدم جمهور الزمالك (فيديو)

وهو ما أثار غضب الغندور ليظهر عبر حسابه الرسمي على فيسبوك بمنشور أولا، وكتب: "شكرا جزيلا كابتن سيد عبد الحفيظ على ذوقك وأدبك، وشكرا للناس اللي كانت قاعدة بتضحك".

ثم خرج في فيديو آخر عبر حسابه، قائلًا: "فوجئت بعد انتهاء برنامجي الناس تقول لي سيد عبدالحفيظ يقول عليك دمك ثقيل، استغربت، خاصة أنه لا يوجد أي حاجة بيني وبين سيد عبد الحفيظ، هو كان غلط فيّ قبل كده واعتذر وقبلت اعتذاره".

أخبار ذات علاقة الزمالك أخذ ثأر الأهلي.. تعليق ناري من خالد الغندور بعد الفوز على مودرن (فيديو)

وأضاف: "ليست مشكلتي مع سيد عبد الحفيظ، استغرابي الشديد على رد فعل مدحت عبد الهادي وطارق السيد، هما يعرفانني جيدًا وعاشراني لسنوات طويلة في الملاعب ويعلمان دمي خفيف أم ثقيل؟، الغريبة أنهما سخسخا من الضحك، عيب عليك يا مدحت وعيب عليك يا طارق".

وتابع: "سيد عبدالحفيظ، ابن الفيوم، من عائلة متوسطة ورجل متدين، اتريق عليّ قبل كده وقال (خالد الغندور اللي قد كده، كنوع من التنمر عليّ لأني قصير القامة)، رغم أن هذه خلقة ربنا".

وشدد: "أنا عمري في حياتي ما سأخرج على الهواء واتريق على سيد عبد الحفيظ، ولا على شكله ولا وجهه ولا على شعره، لأن هذه خلقة ربنا، التدين مفروض يؤثر في أخلاقك وتصرفاتك".

وأردف: "هو إحنا نطلع في البرامج التلفزيونية لكي نقول بعض الإيفيهات، أنا بطلع أهزر على صفحاتي دون إسفاف أو دون خروج عن النص، عمري ما اتريق على بني آدم أو زميل".

ووجه الغندور رسالة لعبد الحفيظ، قائلا: "هو أنت تعرفني؟، أنت أصغر مني بـ6 سنوات، بتقول خالد الغندور، كده، أنا رديت عليك وقلت كابتن سيد عبد الحفيظ، وأنت أصغر مني، أنا تربيت في بيتي على كده وفي نادي الزمالك".

وأكمل: "أنا حزين جدّا على هذا المستوى المتدني الذي يجعلنا نصل لهذه لمرحلة إن الناس تقعد تتريق على بعض بدل من الكلام في الكرة، أين الهيئة الوطنية للإعلام مما يحدث، ما هي القيمة التي نوصلها للناس".

وأتم خالد الغندور، تصريحاته قائلًا: "حسبي الله ونعم الوكيل، وربنا يهدينا جميعًا".