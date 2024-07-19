قرر النادي الأهلي المصري، فسخ تعاقده مع شروق فؤاد لاعبة فريق الكرة الطائرة للسيدات، بشكل رسمي.

وغابت شروق عن الأهلي في بطولة إفريقيا للأندية التي أقيمت في ضيافة النادي في الفترة من 24 أبريل حتى 4 مايو ‏الماضي، لينتهي موسم اللاعبة رسميًّا.

ولم يكشف النادي الأهلي سبب الاستغناء عن لاعبة كرة الطائرة، إلا أن إبراهيم فخر الدين المدير الفني للفريق، قال إن الأمر جاء من وجهة نظر فنية بحتة.

وقالت تقارير صحفية مصرية إن شروق فؤاد دخلت في مفاوضات مع نادي الزمالك خلال الفترة الماضية.

وأشارت تلك التقارير إن نادي الزمالك، بصدد الإعلان عن التعاقد مع لاعبة الطائرة بالأهلي خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن الأهلي فسخ عقد شروق فؤاد، رغم أنه لا يزال ممتدًا لمدة موسمين.