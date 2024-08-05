يبدو أن الأورغواياني داروين نوينز، نجم ليفربول الإنجليزي، لا يصدق التقارير التي تربط زميله الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، بإمكانية الرحيل إلى ريال مدريد.

وعاد لاعبو فريق ليفربول، الذين شاركو رفقة منتخباتهم في البطولات المختلفة، إلى تدريبات الريدز، استعددا لمنافسات الموسم الجديد 2024- 2025.

وكان أبرز العائدين، الثلاثاء، داروين نوينز، والثنائي الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد وجو غوميز.

أرنولد من المقرر أن ينتهي عقده مع نادي ليفربول مع نهاية شهر يونيو من العام المقبل، ولم يتم التوصل لاتفاق من أجل توقيع عقد جديد حتى هذه اللحظة.

وأشار تقارير سابقة إلى أن ريال مدريد سيحاول التعاقد مع أرنولد بنهاية الموسم المقبل، إذ سيكون اللاعب متاحا ما لم يوقع على عقد جديد مع ليفربول خلال الأشهر المقبلة.

ووفقا لفيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي داخل معسكر نادي ليفربول، ظهر نونير بجانب أرنولد عقب انضمامهما لتدريبات "الريدز"، وظهر النجم الأورغواياني وهو يضحك على نظيره الإنجليزي، ويقول له: "ريال مدريد؟ إلى اللقاء"، ولم يرد عليه أرنولد واكتفى بالضحك.

وذكرت التقارير أيضا أنه قد تلعب صداقة ألكسندر أرنولد مع مواطنه الإنجليزي جود بيلينغهام نجم ريال مدريد دورا في اتخاذ قراره، في الوقت الذي سيحاول فيه ليفربول أيضا تجديد عقده كمسألة ذات أولوية.

وحقق ليفربول نتائج رائعة على صعيد المباريات الودية كان آخرها تحقيق فوزين مهمين على مواطنيه آرسنال 2-1، ومانشستر يونايتد 3-0.

ويبدأ ليفربول موسمه بمواجهة إبسويتش تاون يوم 17 أغسطس المقبل في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب "بورتمان رود".