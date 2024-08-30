إحصائية ترعب ريال مدريد بعد تعادله مع لاس بالماس

يواجه ريال مدريد إحصائية مرعبة بعد تعادله المخيّب خارج دياره مع مضيفه لاس بالماس بهدف لكل فريق، مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري الإسباني.

وأبرز الإعلامي الإسباني بيدرو مارتن، عبر حسابه على منصة "إكس"، إحصائية تزيد مخاوف ريال مدريد بشأن المنافسة على لقب الليغا هذا الموسم.

وقال بيدرو:" لم يفز ريال مدريد بلقب الدوري بعد أن أصبح على بعد 4 نقاط من برشلونة في أي مباراة منذ موسم 2006-2007".

وجمع ريال مدريد 5 نقاط خلال أول 3 جولات من عمر الدوري الإسباني بعدما افتتح مشواره بالليغا بالتعادل خارج ملعبه أمام ريال مايوركا بنتيجة 1-1 ثم حقق فوزًا عريضًا على حساب ضيفه بلد الوليد بثلاثية دون ردٍ قبل التعادل مع مضيفه لاس بالماس بهدف لكل منهما.

ويبعد ريال مدريد بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر برصيد 9 نقاط، والذي حقق بداية مثالية في موسمه الحالي بالدوري الإسباني بتحقيق 3 انتصارات متتالية بالعلامة الكاملة.

وفاز برشلونة على حساب مضيفه فالنسيا بنتيجة 2-1 ثم حقق الفوز على ضيفه أتلتيك بلباو بنفس النتيجة، وكرر الانتصار أيضًا على رايو فايكانو بالنتيجة ذاتها.

ويقود برشلونة مدربه الألماني هانز فليك الذي تولى المهمة خلفًا للإسباني تشافي هيرنانديز الذي رحل بسبب سوء النتائج.