مفاجأة جديدة.. سر "اجتماع الزووم" الذي أبعد محمود الخطيب عن الأهلي (فيديو)

كشف سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي المصري، كواليس اجتماع عبر تقنية "زووم" عقده محمود الخطيب، رئيس النادي، مع الأطباء المعالجين له مؤخرًا، إذ حذّروه من الاستمرار تحت الضغوط الحالية، وهو ما دفعه لاحقًا إلى اتخاذ قرار الابتعاد عن المشهد الرياضي.

وأعلن محمود الخطيب، بشكل مفاجئ، عدم ترشحه لرئاسة النادي الأهلي لفترة جديدة، وبدء مرحلة علاج من الظروف الصحية التي يعانيها خلال الفترة المقبلة، وذلك قبل نحو شهرين من الدعوة لإجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديد.

وقد أثار قرار الخطيب اعتراضًا واسعًا داخل مجلس الإدارة، الذي فوجئ بالخطوة، وحاول أعضاؤه مرارًا ثنيه عنها، غير أن الخطيب بدا حاسمًا في موقفه.

وقال المدير التنفيذي للأهلي، في تصريحات تلفزيونية: "قبل قرار الخطيب كانت هناك اجتماعات تخص استاد الأهلي، ويوم الأربعاء الماضي اجتمع معه الجهاز الطبي المعالج عبر خاصية (زووم)، وتم نقل الصورة الطبية له بشكل دقيق بعد تداول الشائعات حول حالته. وقد أظهرت النتائج أن الأزمة الصحية ليست وليدة اللحظة، بل تعود إلى مارس 2023، حيث طُلب منه حينها الالتزام بالراحة التامة والابتعاد عن الضغوط النفسية والعصبية الناتجة عن العمل داخل جدران النادي، وبالتالي أصبح من الضروري الابتعاد لفترة زمنية طويلة".

وأضاف: "لم يكن أحد داخل مجلس إدارة الأهلي على علم بقرار الخطيب قبل إعلانه، إذ إن نتائج اجتماعه مع الفريق الطبي كانت يوم الأربعاء، أي قبل اجتماعات الخميس".

وتابع: "يوم الخميس كان لدينا الجمعية العمومية لشركة الأهلي للمنشآت التي أقرت ميزانية الاستاد، ثم اجتماع لجنة الكرة، ثم زيارة الخطيب للفريق، وأخيرًا اجتماع مجلس الإدارة".

وأوضح: "بعد نهاية أعمال الاجتماع، حادثني الخطيب على انفراد وأعطاني رسالة بقراره لتسليمها إلى مجلس الإدارة. وكان جمال جبر، مدير إدارة الإعلام، بجانبي، وبكى متأثرًا بسبب علاقته الوثيقة به".

واستطرد: "كانت هناك صدمة عنيفة داخل مجلس الإدارة، ورفض تام لفكرة ابتعاد الخطيب عن النادي في هذه المرحلة أو المراحل المقبلة".

وأردف: "آخر تواصل بيني وبينه كان أمس، حيث كان يطمئن على إجراءات الجمعية العمومية المقررة يوم الـ19 من سبتمبر".

واختتم: "الجمعية العمومية ستكون في غاية الأهمية؛ لأن لائحة النظام الأساسي تمثل العمود الفقري لكل ما يتعلق بالنادي وشركاته".