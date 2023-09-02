ميرور: تعاقد الاتحاد مع محمد صلاح سيكون "انقلابًا هائلاً" للدوري السعودي
قالت صحيفة "ميرور" إن تعاقد نادي الاتحاد مع النجم المصري محمد صلاح من ليفربول هذا الصيف سيكون "انقلابًا هائلاً" للدوري السعودي.
وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" إن نادي الاتحاد عاد بعرض مُحسّن بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني لإقناع ليفربول ببيع "صلاح" بعد رفض العرض الأول الذي كان بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني.
وكتبت "ميرور": "يورغن كلوب (مدرب ليفربول) واقعي، إنه يعلم أن صلاح هو أبرز لاعب كرة قدم عربي في العالم، وشخصية رفيعة المستوى، ومسلم يحظى بتقدير كبير، ويحظى بالإعجاب في جميع أنحاء العالم، وهو ما سيكون بمثابة انقلاب هائل لدوري المحترفين السعودي".
وأكدت على أن ليفربول ليس لديه أي شكوك بشأن احتمال تقديم الاتحاد عرضًا ضخمًا آخر لـ"صلاح" رغم رفض عرض بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني.
وذكرت أن الاتحاد عرض على "صلاح" راتبًا يجعله اللاعب الأعلى أجرًا في العالم بقيمة 1.5 مليون جنيه إسترليني في الأسبوع، أكثر مما يحصل عليه كريستيانو رونالدو، ونيمار.
ومع ذلك، كان رد ليفربول سريعًا وحازمًا بأن "صلاح ليس للبيع، والأمر مغلق، ولن يقبلوا مطلقًا أي عروض أخرى".
وأوضحت "ميرور" أنه مع استمرار فترة الانتقالات في الدوري السعودي حتى الخميس المقبل، 7 سبتمبر، يستعد ليفربول لأسبوع مضطرب مع المزيد من التكهنات حول "صلاح" البالغ من العمر 31 عامًا.
وفي آخر تعليق له على مستقبل "صلاح" قال كلوب في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو: "من وجهة نظري، لا أرى أي شيء يدعو للقلق على الإطلاق، وصلاح ملتزم للغاية".
وأضاف المدرب الألماني: "صلاح حقًا يتدرب بشكل كامل، ويشارك في اجتماعات قيادات ليفربول، وكل شيء جيد، ونحن هنا، وكل شيء على ما يرام".
وذكرت الصحيفة أن كلوب قدم نظرة خفيفة على النهج السعودي مع للاعبيه، بما في ذلك التعاقد مع روبرتو فيرمينو، وجوردان هندرسون، وفابينيو، إلى جانب التواصل مع أليسون، وجو غوميز، وأشخاص آخرين.
ونقلت عن كلوب قوله: "لست متأكدًا بنسبة 100٪ مما إذا كنا نعرف كل من تم التواصل معهم لأنهم في الدوري السعودي فكروا في كل شيء تقريبًا، وهذا هو الحال".
وتجنب "كلوب" الكثير من الجدل حول الأموال التي تنفقها الأندية السعودية، واكتفى بالقول: "ليس لدي الكثير لأقوله حول هذا الموضوع، نحن فقط نجلس هنا ونقوم بعملنا، ولم يتغير شيء".
وأوضح: "من الواضح أننا شعرنا باختلاف الأسعار، ولكن هذا ليس شيئًا سعوديًا، هناك أندية أخرى تدفع الكثير من المال".