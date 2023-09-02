ميرور: تعاقد الاتحاد مع محمد صلاح سيكون "انقلابًا هائلاً" للدوري السعودي

وأكدت على أن ليفربول ليس لديه أي شكوك بشأن احتمال تقديم الاتحاد عرضًا ضخمًا آخر لـ"صلاح" رغم رفض عرض بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني.

وذكرت أن الاتحاد عرض على "صلاح" راتبًا يجعله اللاعب الأعلى أجرًا في العالم بقيمة 1.5 مليون جنيه إسترليني في الأسبوع، أكثر مما يحصل عليه كريستيانو رونالدو، ونيمار.

‌ومع ذلك، كان رد ليفربول سريعًا وحازمًا بأن "صلاح ليس للبيع، والأمر مغلق، ولن يقبلوا مطلقًا أي عروض أخرى".

‌وأوضحت "ميرور" أنه مع استمرار فترة الانتقالات في الدوري السعودي حتى الخميس المقبل، 7 سبتمبر، يستعد ليفربول لأسبوع مضطرب مع المزيد من التكهنات حول "صلاح" البالغ من العمر 31 عامًا.

وفي آخر تعليق له على مستقبل "صلاح" قال كلوب في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو: "من وجهة نظري، لا أرى أي شيء يدعو للقلق على الإطلاق، وصلاح ملتزم للغاية".