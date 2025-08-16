بث مباشر لمباراة وولفرهامبتون ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يفتتح مانشستر سيتي مشواره مساء اليوم السبت في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بمواجهة مضيفه وولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة الأولى.

ويقود مانشستر سيتي مديره الفني الإسباني بيب غوارديولا الذي حرص على استقدام عدة صفقات لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد على رأسها الجناح الفرنسي ريان شرقي.

ويتابع "إرم نيوز" أحداث مباراة وولفرهامبتون ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي:

التشكيل الرسمي

صورة الراحل جوتا في مدرجات وولفرهامبتون وخارج محيط الملعب

دقيقة صمت لتكريم الراحل ديوغو جوتا لاعب وولفرهامبتون السابق

أحداث الشوط الأول

الدقيقة 4: أول محاولة لمانشستر سيتي عن طريق انطلاقة سريعة في الجبهة اليمنى

الدقيقة 5: دفاع مانشستر سيتي يبعد محاولة خطيرة لصالح وولفرهامبتون

الدقيقة 7: كرة عرضية لم يستغلها دوكو

الدقيقة 9: تمريرة بعيدة من رايندرز تتحول إلى ركلة مرمى

الدقيقة 13: كرة رأسية أمسكها حارس وولفرهامبتون

إصابة قوية للاعب وولفرهامبتون

الدقيقة 20: فرصة ضائعة بغرابة من هالاند

الدقيقة 23: محاولة أبعدها حارس مانشستر سيتي

الدقيقة 24: محاولة خطيرة من وولفرهامبتون

الدقيقة 27: هدف ملغي لصالح وولفرهامبتون بسبب التسلل

الدقيقة 35: هالاند يسجل هدف التقدم لمانشستر سيتي

الدقيقة 37: رايندرز يحرز الهدف الثاني لمانشستر سيتي

نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بنتيجة 2-0

انطلاق الشوط الثاني