تدخل الخطيب للإنقاذ.. أول رد فعل من الأهلي المصري بعد كارثة إنبي

يعيش النادي الأهلي على صفيح ساخن، حيث اتخذ الجهاز الفني قرارا عاجلا عقب التعادل مع إنبي في الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد سقط في فخ التعادل الإيجابي أمام إنبي بهدف لمثله، في اللقاء الذي أقيم على استاد المقاولون العرب، مساء أمس، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري.

ويحتل الفريق الأحمر حاليا المركز الـ15 في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط فقط، جمعها من فوز وحيد، و3 تعادلات، وهزيمة أمام بيراميدز، في واحدة من أسوأ بداياته في تاريخ المسابقة، وهو ما تسبب مؤخرا في إقالة مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو، وتولي عماد النحاس المسؤولية "مؤقتا".

ووفقا لما ذكرته مصادر، فإن محمد يوسف، المدير الرياضي بالأهلي، وجه الدعوة إلى لجنة التخطيط من أجل الاجتماع ضمن تداعيات استمرار إهدار النقاط في الدوري.

وأشارت المصادر إلى أن المناقشات ستتطرق أيضا لتوقيع عقوبات جديدة على اللاعبين في ظل سوء الأداء والتراجع الكبير في النتائج خلال الفترة الماضية.

كما أوضحت أنه تم التقدم بطلب رسمي لمحمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأحمر، بضرورة العودة لممارسة مهام عمله خلال الفترة الحالية من أجل عودة استقرار الفريق.

وكان الخطيب قد صدم الجميع بإعلانه في بيان رسمي ابتعاده عن المشهد الرياضي خلال الفترة المقبلة، وعدم نزوله للانتخابات المقبلة بسبب ظروفه الصحية، داعيا إلى عقد جمعية عمومية يوم الجمعة المقبل، وهو ما أربك المشهد داخل النادي، وسط مطالبات له بالاستمرار على كرسي الرئاسة.

ومن المنتظر أن يواصل الأهلي مبارياته في الدوري المصري بخوض لقاء قوي أمام سيراميكا كليوباترا، في إطار مواجهات الجولة السابعة من المسابقة المحلية، وذلك يوم الجمعة 19 سبتمبر المقبل.