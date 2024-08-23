ضمنت أربعة أندية مساء الجمعة تأهلها للدور الثاني من مسابقة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2024 ـ 2025 وذلك في أعقاب الدفعة الثانية من مواجهات الإياب للدور التمهيدي للمسابقة.

وكانت مباريات الإياب بدأت أمس الجمعة بمواجهة تأهل في أعقابها مولودية الجزائر للدور الثاني بعد الفوز على واتانغا الليبيري في ملعب البليدة (2 ـ0).

والتحق نادي ديكيداها الصومالي، وأورلندو بيراتس الجنوب إفريقي وإينغو النيجيري بالمولودية في الدور الثاني الذي تدور مبارياته في النصف الثاني من شهر سبتمبر المقبل.

وحقق ديكيداها الصومالي تأهلا تاريخيا للدور الثاني، رغم الخسارة (4 ـ 3) أمام أرتا سولار من دجيبوتي اليوم الجمعة.

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واستفاد الفريق الصومالي من فوزه ذهابا بثنائية نظيفة ليعبر للدور الثاني حيث يواجه الترجي التونسي بطل إفريقيا 4 مرات.

وبدوره حقق أورلندو بيراتس فوزا عريضا (4 ـ 0) على ديسيبل من مدغشقر ليتأهل للدور المقبل بعد التعادل ذهابا دون أهداف.

وكان إينوغو النيجيري تأهل بدوره في وقت سابق من يوم الجمعة على زيليمادجي من جزر القمر بعد التعادل (1 ـ 1) والفوز ذهابا بهدف دون رد.

وتقام بقية مباريات الإياب للدور الأول غدا السبت، أما مباريات الدور الثاني والحاسم قبل دور المجموعات فتدور ذهابا يومي 13 و14 سبتبمر وإيابا يومي 20 و21 من الشهر ذاته.

وتشهد مباريات الدور الثاني دخول الأندية صاحبة أفضل تصنيف مثل الأهلي حامل اللقب والترجي وصيف نسخة العام الماضي وصن داونز الجنوب إفريقي ومازيمبي الكونغولي.