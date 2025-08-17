كابوس الكبار.. كريستال بالاس يحبط انطلاقة تشيلسي في الدوري الإنجليزي (فيديو)

واصل كريستال بالاس مسلسل توهجه أمام كبار الكرة الإنجليزية بعدما اقتنص نقطة التعادل أمام مضيفه تشيلسي بعدما خرج لقاء الفريقين دون أهداف اليوم الأحد في الجولة الأولى من عمر الدوري الإنجليزي.

وسجل كريستال بالاس هدفاً في الدقيقة 14 عن طريق إيبيريشي إيزي ألغاه الحكم بسبب خطأ في تنفيذ اللعبة.

ولم تفلح محاولات تشيلسي بطل كأس العالم للأندية بقيادة المدرب إنزو ماريسكا في اختراق دفاعات كريستال بالاس رغم مشاركة الوافد الجديد البرازيلي إستيفاو كبديل والذي حاول تهديد مرمى بالاس.

ونجح كريستال بالاس في اقتناص لقب كأس الاتحاد الإنجليزي من أنياب مانشستر سيتي كما توج بلقب كأس الدرع الخيرية على حساب ليفربول قبل أن يفرض التعادل على تشيلسي في افتتاح مشوار البلوز بالدوري الإنجليزي.

وشهد اللقاء حضور أسطورة الكرة البرازيلية روماريو في مدرجات ملعب "ستامفورد بريدغ" والتقط صوراً تذكارية قبل المباراة بقميص خاص للبلوز يحمل رقمه الشهير 11.

وفي الوقت ذاته، فاز نوتنغهام فورست على ضيفه برينتفورد بنتيجة 3-1 في الجولة الأولى أيضاً.

وسجل أهداف نوتنغهام دان ندوي بجانب ثنائية كريس وورد بينما أحرز إيغور تياغو هدفاً لصالح برينتفورد.

وحصد نوتنغهام بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو أول 3 نقاط في الدوري هذا الموسم.