لابورتا يصدم جماهير برشلونة بشأن الصفقات

وجه خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، صدمة إلى جماهير الفريق التي كانت تنتظر عقد المزيد من الصفقات في الميركاتو الصيفي الحالي، لتدعيم التشكيلة تحت قيادة الألماني هانزي فليك، المدير الفني للفريق.

وتعاقد برشلونة حتى الآن مع ماركوس راشفورد على سبيل الإعارة، والحارس خوان غارسيا، وروني بردغي.

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وقال لابورتا في حواره مع صحيفة "موندو ديبورتيفو": "كان اهتمامنا الرئيسي وهمنا الأكبر هو الحفاظ على الفريق الذي كان معنا في الموسم الماضي، لأنه كان موسمًا تاريخيًا، أردنا الحفاظ على روح الجماعة التي كوّنها اللاعبون لدينا؛ لهذا السبب لم ننظر حتى في العديد من العروض التي تلقيناها".

وأضاف: "المدرب طلب منا المزيد من القوة الهجومية في الخط الأمامي، ومع ماركوس راشفورد أصبح لدينا ذلك، كما أن رؤية ديكو لما قد يحدث مع تير شتيغن، لذلك الأمور كانت حاسمة في تعزيز مركز حراسة المرمى بشكل ممتاز، خوان غارسيا يُقدم أداءً مذهلًا في التدريبات وسيُعجب جماهير برشلونة".

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وتابع: "نعقد آمالًا كبيرة أيضًا على روني باردغي، لأنه لاعب يتميز بالحماس ومن النوع الذي يُمتع الجماهير عند مشاهدته، وبهذه الصفقات نكون قد حققنا أهدافنا لهذا الموسم".

وعن إمكانية تدعيم الفريق بلاعبين جدد، شدد: "في الوقت الحالي، لا، لدينا تشكيلة متكاملة، والمدرب يفضل إجراء إضافات من داخل النادي، من خلال تصعيد لاعبين من برشلونة أتليتك إلى ديناميكية الفريق الأول، لكن لا يُتوقع إبرام تعاقدات جديدة في هذه المرحلة".

وأكد لابورتا: "قد نقوم بعمليات بيع صغيرة مثل بابلو توري الذي رحل بالفعل، وآخرين يتم الانتهاء منهم، ولكن لن يكون هناك عمليات بيع كبيرة حتى لو تلقينا العروض، لأنني أريد الحفاظ على روح الفريق".

وواصل: "نريد تقليل كتلة الرواتب، والانتهاء من بعض العمليات الأخرى في النادي للعودة لقاعدة واحد مقابل واحد، ولكن الأمر يسير في طريقه، وسيكون من المتاح لنا تسجيل اللاعبين ومطابقة معايير الدوري المالية".

وشدد: "لم أفكر في الانتخابات المقبلة حتى الآن، أركز حاليًا على تسجيل اللاعبين الذين تعاقدنا معهم، وإزالة كل العقبات للعودة لكامب نو في أقرب فرصة".