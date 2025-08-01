لقطة الأسبوع: عانقه بشدة.. كريستيانو رونالدو يحتفل بـ"طباخ" النصر (فيديو)

في لفتة إنسانية رائعة، احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر السعودي لكرة القدم بعيد ميلاد طباخ بعثة فريقه خلال التواجد في معسكر النمسا تحضيراً للموسم الجديد.

وظهر رونالدو في مقطع فيديو تم تداوله، في الساعات القليلة الماضية، وهو يحمل "تورتة" وبها عدة شموع احتفالاً بعيد ميلاد طباخ الفريق.

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واحتفل النجم البرتغالي بعيد ميلاد الطباخ الذي لم يتمالك دموعه تأثراً بموقف رونالدو، وذهب لمعانقة الأخير بحرارة.

وتفاعل العديد من مشجعي النجم البرتغالي بجانب جماهير نادي النصر مع مقطع الفيديو الرائع لاحتفال رونالدو والذي يعكس تواضع النجم المخضرم صاحب الـ 40 عاماً بخلاف روحه الرائعة داخل معسكر الفريق.

وأظهر رونالدو العديد من المواقف الإنسانية الشهيرة في مسيرته على رأسها دعم ضحايا تسونامي إندونيسيا الشهير العام 2004، بجانب إنشاء مركز لعلاج السرطان في مسقط رأسه بمدينة ماديرا البرتغالية، والتبرع بمبلغ مالي ضخم لدعم ضحايا زلزال نيبال، بحسب تقارير صحفية.

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وغادرت بعثة النصر إلى النمسا، يوم 20 يوليو الماضي، لخوض معسكر تدريبي للموسم المقبل بقيادة المدير الفني الجديد البرتغالي جورجي جيسوس.

والتحق رونالدو بمعسكر الفريق في النمسا بعدة أيام من انطلاقته في ظل حصوله على عطلة أكبر بعد تتويجه بلقب دوري الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده في شهر يونيو الماضي.

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وخاض النصر مباراتين وديتين ضد يوهان النمساوي، وتولوز الفرنسي، في معسكر النمسا على أن ينتظم الفريق السعودي في معسكر تدريبي آخر في البرتغال يشهد بعض المباريات الودية.

ومن المقرر أن يفتتح النصر موسمه الجديد بمواجهة الاتحاد، يوم 19 أغسطس الجاري، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.