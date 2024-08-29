شرح نظام قرعة دوري أبطال أوروبا ومستويات ريال مدريد وبرشلونة وليفربول

تجرى ، اليوم الخميس، مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا والتي تقام بنظامها الجديد في الموسم الحالي 2024 – 2025.

وأجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعديلًا على نظام البطولة القارية بداية من الموسم الحالي بعدما قرر رفع عدد الفرق المشاركة بمرحلة المجموعات "قبل الأدوار الإقصائية من 32 إلى 36 فريقًا".

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وتأهل 36 فريقاً إلى مرحلة الدوري في البطولة القارية خلال الموسم الحالي، ويلعب كل فريق 8 مباريات من بينها 4 لقاءات على ملعبه و4 مواجهات خارج أرضه.

وتجرى القرعة بشكل إلكتروني، ولن يلتقي فريقان من البلد نفسه في تلك المرحلة من البطولة، وسيخوض كل فريق نصف عدد تلك المباريات على ملعبه والنصف الآخر خارجه، وبعدها وحسب الترتيب ستصعد أفضل 8 فرق إلى دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام مرحلة خروج المغلوب للفرق التي تحتل المراكز بين التاسع إلى الرابع والعشرين عن طريق مواجهات إقصائية لتحديد الفرق الثمانية الأخرى المتأهلة إلى دور الستة عشر.

وأعلن الاتحاد الأوروبي تقسيم الفرق المشاركة إلى 4 مستويات قبل إجراء القرعة بشكل رسمي.

ويضم المستوى الأول أندية ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي وليفربول الإنجليزي وإنتر الإيطالي وبروسيا دورتموند الألماني ولايبزيغ الألماني وبرشلونة الإسباني.

وتلعب أندية هذا المستوى ضد فرق باقي المستويات 8 مواجهات مختلفة سواء داخل أو خارج ملعبها.

ويضم المستوى الثاني باير ليفركوزن الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني وأتالانتا ويوفنتوس الإيطاليين وبنفيكا البرتغالي وآرسنال الإنجليزي وكلوب بروغ البلجيكي وشاختار الأوكراني وميلان الإيطالي.

ويشمل المستوى الثالث أندية فينورد الهولندي وسبورتنغ لشبونة البرتغالي وإيندهوفن الهولندي ودينامو زغرب الكرواتي وسالزبورغ النمساوي وليل الفرنسي وسرفينا زفيزدا الصربي ويانغ بويز السويسري وسيلتيك الإسكتلندي.

ويضم المستوى الرابع سلوفان براتيسلافا السلوفاكي وموناكو الفرنسي وسبارتا براغ التشيكي وأستون فيلا الإنجليزي وبولونيا الإيطالي وجيرونا الإسباني وشتوتغارت الألماني وشتورم جراتز النمساوي وبريست الفرنسي.