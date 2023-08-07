ردة فعل بيكهام بعد هدف ميسي الرائع في مباراة إنتر ميامي ودالاس (فيديو)
أظهر ديفيد بيكهام، مالك نادي إنتر ميامي، فرحة عارمة بالهدف المذهل الذي سجله الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب الفريق، من ركلة حرة مباشرة، في شباك دالاس، بالدقائق الأخيرة من المباراة التي جمعت الفريقين، يوم الاثنين، في بطولة كأس الدوريات.
وفاز إنتر ميامي على دالاس، بنتيجة (5 / 3) بركلات الجزاء الترجيحية بعد أن انتهت مباراة الفريقين بالتعادل (4 / 4)، ليصبح إنتر ميامي أول المتأهلين إلى دور الثمانية بالبطولة.
وسجل ميسي هدفًا في وقت قاتل لإنتر ميامي لينتزع التعادل وسط صرخات وفرحة الجماهير، والتقط الجمهور مشاهد مصورة للنجم الإنجليزي بيكهام يُظهر فيها فرحة عارمة بالهدف حيث ظهر وهو يحتفل مع عائلته في المدرجات.
وافتتح ليونيل ميسي التسجيل لإنتر ميامي في الدقيقة السادسة ثم رد فريق دالاس بثلاثة أهداف سجلها فاكوندو كوينيون وبرنارد كامونغو وألان فيلاسكو في الدقائق 37 و45 و63.
وأضاف بنجامين كريماسكي الهدف الثاني لفريق إنتر ميامي في الدقيقة الـ65 ثم جاء الهدف الرابع لدالاس في الدقيقة الـ68 وسجله روبير تايلور لاعب إنتر ميامي بالخطأ في مرمى فريقه.
وشهدت الدقيقة الـ80 ثالث أهداف إنتر ميامي، وسجله ماركو فارفان لاعب دالاس بالخطأ في مرمى فريقه، ثم أنعش ميسي أمال إنتر ميامي من جديد بهدف التعادل 4 / 4 في الدقيقة الـ86، ويذهب بالمباراة إلى ركلات الترجيح.
في ركلات الترجيح سجل إنتر ميامي 5 ركلات منها ركلتا ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس، بينما أهدر بوميكال ركلة، ليتأهل إنتر ميامي إلى ربع النهائي.
ورفع ميسي رصيده إلى 7 أهداف في 4 مباريات خاضها بقميص إنتر ميامي منذ انتقاله إلى صفوفه قادمًا من باريس سان جيرمان بعد عامين قضاهما في العاصمة الباريسية، بعد رحلة طويلة مليئة بالإنجازات مع برشلونة.