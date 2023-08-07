ردة فعل بيكهام بعد هدف ميسي الرائع في مباراة إنتر ميامي ودالاس (فيديو)

أظهر ديفيد بيكهام، مالك نادي إنتر ميامي، فرحة عارمة بالهدف المذهل الذي سجله الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب الفريق، من ركلة حرة مباشرة، في شباك دالاس، بالدقائق الأخيرة من المباراة التي جمعت الفريقين، يوم الاثنين، في بطولة كأس الدوريات.

وفاز إنتر ميامي على دالاس، بنتيجة (5 / 3) بركلات الجزاء الترجيحية بعد أن انتهت مباراة الفريقين بالتعادل (4 / 4)، ليصبح إنتر ميامي أول المتأهلين إلى دور الثمانية بالبطولة.

وسجل ميسي هدفًا في وقت قاتل لإنتر ميامي لينتزع التعادل وسط صرخات وفرحة الجماهير، والتقط الجمهور مشاهد مصورة للنجم الإنجليزي بيكهام يُظهر فيها فرحة عارمة بالهدف حيث ظهر وهو يحتفل مع عائلته في المدرجات.