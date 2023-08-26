تقرير: إنفاق أندية الدوري الإنجليزي في السوق الصيفي يقترب من ملياري جنيه إسترليني

وذكرت تقارير أن مانشستر سيتي، بطل المواسم الثلاثة الأخيرة في الدوري الإنجليزي، دفع 55 مليون جنيه للتعاقد مع الجناح جيريمي دوكو الأسبوع الماضي بعدما تعاقد مع المدافع الكرواتي جوسكو جفارديول مقابل 90 مليون يورو (97 مليون دولار) ولاعب الوسط ماتيو كوفاتشيتش مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.

وأنفق مانشستر يونايتد 72 مليون جنيه للتعاقد مع المهاجم راسموس هویلوند، فيما تعاقد آرسنال وصيف بطل النسخة الماضية مع كاي هافيرتز مقابل 65 مليون جنيه إسترليني.

وتعاقد نيوكاسل مع لاعب الوسط الإيطالي ساندرو تونالي مقابل 55 مليون جنيه والجناح هارفي بارنز مقابل 38 مليون جنيه.