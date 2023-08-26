تقرير: إنفاق أندية الدوري الإنجليزي في السوق الصيفي يقترب من ملياري جنيه إسترليني
كشف تحليل نشرته مجموعة "ديلويت" المعنية بصناعة الرياضة أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أنفقت 1.95 مليار جنيه إسترليني (2.45 مليار دولار) للتعاقد مع لاعبين خلال الانتقالات الصيفية الحالية.
وذكرت أن هذا مبلغ قياسي، وأن حجم النفقات قد يتجاوز ملياري جنيه إسترليني.
وحطمت فترة الانتقالات الصيفية، التي بدأت في 14 يونيو الماضي، الرقم القياسي المسجل العام الماضي (1.92 مليار جنيه) وذلك قبل أسبوع على نهايتها مطلع الشهر المقبل.
وتخطت صفقتان حاجز 100 مليون جنيه إسترليني بانتقال لاعبي الوسط موسيس كايسيدو إلى تشيلسي وديكلان رايس إلى آرسنال.
ولم تتخط أي صفقة هذا الحاجز الصيف الماضي.
وأنفق تشيلسي، الذي تعاقد مع تسعة لاعبين حتى الآن، أكثر من مليار دولار للتعاقد مع لاعبين منذ أن انتقلت ملكيته إلى تود بولي وكليرليك كابيتال في مايو 2022.
وذكرت تقارير أن مانشستر سيتي، بطل المواسم الثلاثة الأخيرة في الدوري الإنجليزي، دفع 55 مليون جنيه للتعاقد مع الجناح جيريمي دوكو الأسبوع الماضي بعدما تعاقد مع المدافع الكرواتي جوسكو جفارديول مقابل 90 مليون يورو (97 مليون دولار) ولاعب الوسط ماتيو كوفاتشيتش مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.
وأنفق مانشستر يونايتد 72 مليون جنيه للتعاقد مع المهاجم راسموس هویلوند، فيما تعاقد آرسنال وصيف بطل النسخة الماضية مع كاي هافيرتز مقابل 65 مليون جنيه إسترليني.
وتعاقد نيوكاسل مع لاعب الوسط الإيطالي ساندرو تونالي مقابل 55 مليون جنيه والجناح هارفي بارنز مقابل 38 مليون جنيه.