البرازيل تستهل مشوارها في كأس العالم 2022 بفوز مثير على صربيا (فيديو)

استهلت البرازيل مشاركتها في بطولة كأس العالم "قطر 2022" بفوز مقنع على نظيرتها صربيا بهدفين نظيفين، الخميس، في استاد "لوسيل"، ضمن منافسات المجموعة السابعة.

وسجل البرازيلي ريتشارليسون هدفين من بينهما تسديدة رائعة بضربة خلفية من الوضع طائرا، ليدفع مساعي بلاده نحو الفوز بلقب كأس العالم لكرة القدم للمرة السادسة نحو بداية مثالية بالانتصار 2-صفر على صربيا، ليتصدر المجموعة السابعة اليوم الخميس.

بدأ المنتخب البرازيلي المباراة مهاجما وحاول اختراق دفاع صربيا معتمدا على سرعة فينيسيوس جونيور ورافينيا، إلى جانب تحركات نيمار المزعجة في العمق.

بعد شوط أول سلبي النتيجة، زاد المنتخب البرازيلي من نسقه الهجومي وأهدر رافينيا فرصة كبيرة للتهديف في أول دقائق الشوط الثاني، ثم جرب ألكس ساندرو حظه بتسديدة من بعيد ردها القائم الأيسر للمرمى الصربي عند الدقيقة 59.

الضغط البرازيلي المتواصل انفجر هدفا أول عند الدقيقة 62 جاء إثر كرة سددها فينيسوس قبل أن يتصدى لها ميلينكوفيتش وترتد إلى ريتشارليسون الذي لم يتردد في إيداعها الشباك بسهولة.

الهدف البرازيلي أخرج الصرب من مناطقهم الدفاعية سعيا للتعديل، غير أن ريتشارليسون ظهر مجددا وسجل هدفا غاية في الروعة بعدما استقبل كرة من فينيسيوس هيأها لنفسه ببراعة ثم استدار حول نفسه وسدد مقصية سكنت المرمى في الدقيقة 73.