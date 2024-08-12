أعلن الإسباني ميكل أرتيتا مدرب أرسنال الإنجليزي إن المدافع الياباني الدولي تاكيهيرو تومياسو لن يكون ضمن تشكيلة الفريق في بداية الموسم الجديد بسبب إصابة في الركبة.

وأعلن أرتيتا عن مفاجأة غير سارة لمشجعي النادي اللندني، قبل أقل من أسبوع عن بداية موسم 2024 ـ 2025 للدوري الإنجليزي، السبت المقبل، قائلا في تصريحات صحفية: "أعتقد أن الأمر سيحتاج لبضعة أسابيع أخرى لسوء الحظ، وسيتعين على تومياسو التحلي بالصبر والعمل على تجاوز ذلك للعودة إلى المباريات بشكل جيد."

وغاب تومياسو (25 عاما) عن جولة أرسنال التحضيرية للموسم الجديد في الولايات المتحدة بسبب الإصابة ولم يشارك أيضا في انتصار فريقه 2-صفر على ليون في لندن أمس الأحد.

وانضم تاكيهيرو تومياسو إلى صفوف أرسنال في صائفة 2021 قادما من بولونيا الإيطالي، ولعب حتى الآن 83 مباراة مع فريق "المدفعجية" سجل خلالها هدفين.

وأشار ميكيل أرتيتا إلى أن المدافع الهولندي يورن تيمبر قد ينضم على الأرجح للفريق الأول الأسبوع المقبل بعد أن غاب عن التشكيلة معظم الموسم الماضي بسبب إصابته بتمزق في أربطة الركبة ما تطلب عملية جراحية.

ويستهل أرسنال وصيف بطل الموسم الماضي مسيرته في الموسم الجديد للبريمرليغ بمواجهة ضيفه وولفرهامبتون السبت المقبل.