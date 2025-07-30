لا يمكنه السيطرة على الكرة.. فيديو كارثي لمستوى لامين يامال مع برشلونة (شاهد)‎

كتب – نور الدين ميفراني

ظهر الإسباني لامين يامال، نجم برشلونة، بمستوى سيئ خلال اللقاء الودي الذي جمع فريقه بنظيره فيسيل كوبي الياباني، والذي انتهى بفوز الفريق الإسباني 3-1، في إطار استعداد الفريق للموسم المقبل من الليغا.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُظهر ملخصًا لكل ما قدمه لامين يامال خلال اللقاء أمام الفريق الياباني، حيث فشل بضع مرات في المراوغة والسيطرة على الكرة وحتى تسديداته الشهيرة كانت ضعيفة؛ ما دفع أحد المتابعين للتعليق: "ماذا يفعل لامين يامال؟".

وجدد برشلونة عقد نجمه الشاب حتى عام 2031 مع زيادة كبيرة في راتبه، لكن اللاعب صنع بضع مشكلات خارج الملعب خلال احتفاله بعيد ميلاده الثامن عشر، وأثار الجدل بمشاركة فنانين أقزام بفقرات ترفيهية وهو ما أدى لانتقاده باستغلالهم والتهديد بمقاضاته.

وقدم يامال مستوى مميزًا برفقة برشلونة منذ تصعيده للفريق الأول وأصبح أصغر لاعب يسجل في الدوري الإسباني وكأس الملك والسوبر الإسباني، وأصغر لاعب يصل إلى 100 لقاء مع البلوغرانا.

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ومنح برشلونة نجمه الشاب رقم 10 وهو الرقم الذي حمله الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، وقبله البرازيلي رونالدينيو، كما يعتبر النجم الشاب أبرز مرشح للفوز بالكرة الذهبية للعام الحالي.