دوري أبطال أفريقيا.. الترجي يتأهل لربع النهائي رغم التعادل مع المريخ

لكن باولو سيرجو لويز تعادل للمريخ في اللحظات الأخيرة من المباراة من ضربة جزاء

ورفع التعادل رصيد الترجي إلى 10 نقاط من 5 مباريات، ويتصدر بها ترتيب المجموعة الرابعة.

وحقق الترجي الفوز 3 مرات وتعادل مرة وخسر مرة

وفي الجولة الأخيرة سيلعب الترجي مع شباب رياضي بلوزداد يوم 1 أبريل.

ولحساب المجموعة ذاتها يلعب في وقت لاحق شباب رياضي بلوزداد مع الزمالك.