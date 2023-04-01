محمد صلاح يرفض شرب المياه بعد استبداله أمام مانشستر سيتي (فيديو)

وعقب نهاية الاستراحة بدقيقة واحدة أرسل الجزائري رياض محرز تمريرة عرضية من الناحية اليمنى سجل منها كيفن دي بروين هدف التقدم لسيتي.

وبعدها بسبع دقائق جعل إيلكاي غوندوغان النتيجة 3-1 لحامل لقب الدوري بعدما تابع تسديدة ردت من المدافع ترينت ألكسندر-أرنولد.

قبل أن يختتم غريليش الرباعية عندما أرسل تمريرة إلى دي بروين في الناحية اليسرى ليعيدها له ليرسل تسديدة أرضية زاحفة في مرمى البرازيلي أليسون حارس ليفربول في الدقيقة 74.

ورفع سيتي حامل اللقب رصيده إلى 64 نقطة من 28 مباراة في المركز الثاني متأخرا بفارق خمس نقاط عن أرسنال المتصدر الذي يلتقي في وقت لاحق مع ليدز يونايتد.

وفي المقابل تجمد رصيد ليفربول عند 42 نقطة من 27 مباراة في المركز السادس.