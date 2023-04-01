محمد صلاح يرفض شرب المياه بعد استبداله أمام مانشستر سيتي (فيديو)
رفض الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي شرب المياه فور استبداله أمام مانشستر سيتي بالجولة 29 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.
صلاح خرج في الشوط الثاني رفقة زملائه ديوغو غوتا وروبرتسون وهيرفي أليوت ليجلسوا على مقاعد البدلاء.
وفور خروج اللاعبين قام أحد أعضاء الجهاز الإداري بنادي ليفربول بمنح اللاعبين بعض قوارير المياه ليبدأوا في تناولها باستثناء محمد صلاح.
والتقط صلاح قارورة المياه ووضعها أمامه رغم أنه بدا عليه العطش.
والمرجح أن صلاح يخوض المباراة وهو صائم كما تعود طوال مسيرته.
فوز كبير لمانشستر سيتي
وحول مانشستر سيتي، بدون هدافه إرلينغ هالاند الغائب للإصابة تأخره أمام ليفربول إلى فوز كبير برباعية.
وافتتح صلاح التسجيل للضيوف إثر هجمة مرتدة أنهاها بتسديدة قوية في الشباك بالدقيقة 17 بعد مجهود من ديوغو جوتا.
لكن بعد عشر دقائق أدرك خوليان ألفاريز التعادل لأصحاب الأرض بعد تمريرة من الدولي الإنجليزي جاك جريليش.
وعقب نهاية الاستراحة بدقيقة واحدة أرسل الجزائري رياض محرز تمريرة عرضية من الناحية اليمنى سجل منها كيفن دي بروين هدف التقدم لسيتي.
وبعدها بسبع دقائق جعل إيلكاي غوندوغان النتيجة 3-1 لحامل لقب الدوري بعدما تابع تسديدة ردت من المدافع ترينت ألكسندر-أرنولد.
قبل أن يختتم غريليش الرباعية عندما أرسل تمريرة إلى دي بروين في الناحية اليسرى ليعيدها له ليرسل تسديدة أرضية زاحفة في مرمى البرازيلي أليسون حارس ليفربول في الدقيقة 74.
ورفع سيتي حامل اللقب رصيده إلى 64 نقطة من 28 مباراة في المركز الثاني متأخرا بفارق خمس نقاط عن أرسنال المتصدر الذي يلتقي في وقت لاحق مع ليدز يونايتد.
وفي المقابل تجمد رصيد ليفربول عند 42 نقطة من 27 مباراة في المركز السادس.