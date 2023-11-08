تقرير: كاسيميرو ضمن أبرز الأسماء المستهدفة من الدوري السعودي

كشف موقع "90min" أن البرازيلي كاسيميرو، نجم مانشستر يونايتد، يعد أحد أبرز الأهداف على رادار سوق الانتقالات للدوري السعودي في عام 2024، مع إمكانية تقديم عرض محتمل لضم اللاعب في الميركاتو الشتوي المقبل.

وأعلن مانشستر يونايتد، مؤخرًا غياب كاسيميرو لعدة أسابيع بسبب إصابة في الركبة، التي لحقت به خلال مواجهة نيوكاسل يونايتد في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وانضم كاسيميرو إلى قائمة مصابي مانشستر يونايتد، ليساندرو مارتينيز ولوك شاو وتيريل مالاسيا.