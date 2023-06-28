رسميا.. الأهلي السعودي يتعاقد مع إدوارد ميندي

قال الأهلي العائد للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم إنه تعاقد مع السنغالي إدوار ميندي حارس مرمى تشيلسي اليوم الأربعاء.

وكتب الأهلي في حسابه في تويتر "أسد التيرانغا. أفضل حارس في العالم. إدوار ميندي أهلاوي".

وبات الدوري السعودي جاذبا للنجوم بعد انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر في صفقة ضخمة في نهاية العام الماضي.

وتعاقد الاتحاد بطل الدوري السعودي في وقت سابق من الشهر الجاري مع الثنائي الفرنسي كريم بنزيمة ونجولو كانتي، وأعلن الهلال التعاقد مع البرتغالي روبن نيفيز قائد ولفرهامبتون واندرارز مؤخرا.

وذكرت تقارير أن هذا الصيف سيشهد انضمام المزيد من نجوم الكرة الأوروبية إلى أندية سعودية.