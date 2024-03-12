أهداف مباراة النصر والعين

سجل سفيان رحيمي جناح نادي العين هدفين في الشوط الأول ليقرب فريقه من التأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا على حساب مضيفه النصر.

وحقق العين الفوز ذهابا في الإمارات بهدف دون رد سجله رحيمي.

ومع انطلاق المباراة ظهر الفريق الإماراتي بشكل جيد للغاية من حيث التماسك الدفاعي وفي التحولات.

وسجل رحيمي الهدف الأول للعين من هجمة مرتدة ممتازة، ثم ضاعف النتيجة بهدف ثان مستغلا تمريرة خاطئة من مارسيلو بروزوفيتش أثناء بناء اللعب.

وفي نهاية الشوط الأول قلل النصر الفارق بهدف عن طريق عبدالرحمن غريب بعد مجهود كبير من ساديو ماني.

وخلال المؤتمر الصحفي أمس الأحد قال كريستيانو رونالدو نجم النصر أن فريقه سوف يقوم بريمونتادا على فريق العين.