كلوب: ألونسو يملك موهبة مميزة بين مدربي الجيل الجديد

أشاد المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، بموهبة وقدرات الإسباني تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن.

وقال كلوب الذي سيغادر ليفربول نهاية الموسم الحالي، إن ألونسو يملك موهبة متميزة بين مدربي الجيل الجديد، بالنظر لما حققه مع باير ليفركوزن الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري الألماني.

ويرتبط ألونسو البالغ من العمر 42 عاما بتولي تدريب ليفربول الذي لعب له 5 سنوات.

وقال كلوب قبل مواجهة برينتفورد في الدوري الإنجليزي: "تشابي ألونسو يقوم بعمل هائل".

وأضاف المدرب الألماني "الجيل الجديد من المدربين موجود بالفعل ويمكنني القول إن تشابي متميز بين أبناء هذا الجيل، كان يكشف عن قدرات تدريبية عندما كان لاعبا".