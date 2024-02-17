كلوب: ألونسو يملك موهبة مميزة بين مدربي الجيل الجديد
أشاد المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، بموهبة وقدرات الإسباني تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن.
وقال كلوب الذي سيغادر ليفربول نهاية الموسم الحالي، إن ألونسو يملك موهبة متميزة بين مدربي الجيل الجديد، بالنظر لما حققه مع باير ليفركوزن الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري الألماني.
ويرتبط ألونسو البالغ من العمر 42 عاما بتولي تدريب ليفربول الذي لعب له 5 سنوات.
وقال كلوب قبل مواجهة برينتفورد في الدوري الإنجليزي: "تشابي ألونسو يقوم بعمل هائل".
وأضاف المدرب الألماني "الجيل الجديد من المدربين موجود بالفعل ويمكنني القول إن تشابي متميز بين أبناء هذا الجيل، كان يكشف عن قدرات تدريبية عندما كان لاعبا".
وأكد: "كما أن الكرة التي يقدمها والفرق التي يعدها والصفقات التي يبرمها، كل ذلك يثبت أنه استثنائي تماما".
وأشاد كلوب بقدرة ألونسو على تطبيق إستراتيجيات جديدة في باير ليفركوزن رغم توليه تدريب الفريق الألماني في أكتوبر في 2022.
وقال كلوب إنه لا يشارك في عملية البحث عن بديل له في ليفربول؛ لأنه أمر يخص ملاك النادي.
وقاد ألونسو باير ليفركوزن من ذيل الترتيب تقريبا إلى الانفراد بصدارة الدوري الألماني وبفارق خمس نقاط عن بايرن ميونخ أقرب المطاردين خلال 16 شهرا.
وتدرب ألونسو تحت قيادة جوزيه مورينيو وكارلو أنشيلوتي في ريال مدريد، وبيب غوارديولا في بايرن ميونخ، ورافا بنيتيز في ليفربول.
وضمن باير ليفركوزن التأهل لنصف نهائي كأس ألمانيا، وفاز 3/0 قبل أيام على بايرن ميونخ في الدوري.