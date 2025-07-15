نجم مانشستر سيتي يتلقّى البركة من حاكم مملكة الأشانتي في غانا (صور)

ظهر جيريمي دوكو، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، في مشهد غريب وهو يتلقّى البركة من أسانتيهيني، حاكم مملكة الأشانتي، خلال زيارته إلى غانا.

الدولي البلجيكي يقضي عطلة في بلد والديه، وشارك في عدد من الأنشطة، وكانت زيارته إلى ملك مملكة الأشانتي من أبرز محطات رحلته.

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دوكو وعائلته، برفقة أكوسوا دينتا أمواتينغ الحاصلة على وسام الإمبراطورية البريطانية (MBE)، تلقوا البركة من أوتومفوو أوسي توتو الثاني، بينما ينغمس اللاعب في استكشاف تراثه الغاني.

وقدّم دوكو بدوره قميص نادي مانشستر سيتي كهدية للملك.

كما زار منزل عائلته في العاصمة أكرا، قبل أن يشارك في مباراة مجتمعية مع السكان المحليين في منطقة مادينا، وحضر أيضاً مباراة بين فريقين من نفس المنطقة، وقدّم الكأس والميداليات للفائزين.

وأثناء استمتاعه بعطلته، قام دوكو برحلة مؤثرة إلى كيب كوست، حيث زار قلعة إلمينه الشهيرة.

ووُلد دوكو في بورجيرهوت ببلجيكا لأبوين غانيين، ديفيد وبيليندا دوكو، ويُعدّ هذه الزيارة عودة إلى جذوره الأفريقية قبل انطلاق الموسم الكروي 2025/2026.

اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً كان جزءاً من تشكيلة مانشستر سيتي المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، وشارك في 3 مباريات، وسجل هدفين، قبل أن يُقصى الفريق الإنجليزي على يد نادي الهلال السعودي في دور الـ16.

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ومن المقرر أن يعود دوكو إلى إنجلترا بعد انتهاء عطلته للالتحاق بفترة الإعداد مع فريقه.