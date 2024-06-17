لفتة رائعة من نجم ليفربول تجاه سواريز قبل انطلاق منافسات كوبا أمريكا
أظهر داروين نونيز، نجم منتخب أوروغواي، احترامه الكبير تجاه لويس سواريز، البالغ 37 عامًا، قبل انطلاق منافسات كوبا أمريكا 2024، حيث تخلّى عن قميصه برقم (9) لصالح مهاجم أوروغواي الأسطوري.
وعاد سواريز إلى تشكيلة مارسيلو بيلسا خلال البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية، وتقام في الفترة من 20 يونيو الجاري وحتى 14 يوليو المقبل، وسيرتدي رقمه القديم، حيث سيرتدي مهاجم ليفربول الرقم 19 بدلاً منه.
وأشاد سواريز بما فعله زميله نونيز، حيث قال في تصريحات إعلامية قبل مباراة الفريق الافتتاحية ضد بنما في 24 يونيو الجاري، إن ما فعله يظهر "عظمته وتواضعه كلاعب، وأعتقد أنه سيصبح أحد أفضل المهاجمين، حيث أصر على ارتدائي رقم 9، وقال لي عندما لا تكون هنا سأحصل عليه".
ومع ذلك، حذّر سواريز زميله نونيز بأنه يعتزم "التنافس على مركزه" في التشكيلة الأساسية للمنتخب.
وأضاف: "بصرف النظر عما فعله نونيز، فأنا جئت للتنافس على المركز، لأنني هدفي هو اللعب والفوز".
واشتهر سواريز بارتداء قميص "9" خلال مسيرته مع أوروغواي، ولكن غاب الهداف التاريخي لمنتخب بلاده، برصيد 86 هدفًا، عن المشاركة الدولية خلال آخر عامين، وهو ما أعطى الفرصة لمهاجم نادي ليفربول، داروين نونيز، ليكون المهاجم الأساس ويحمل الرقم "9".
ويتشارك منتخب أوروغواي صدارة ترتيب أكثر المنتخبات فوزًا بلقب كوربا أمريكا مع نظيره الأرجنتيني، برصيد 15 مرة لكليهما.
وأوقعت القرعة منتخب أوروغواي في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الولايات المتحدة الأمريكية، البلد المضيف، بالإضافة إلى بنما وبوليفيا.
ويفتتح منتخب أوروغواي مشاركته في البطولة، بمواجهة بنما يوم 23 يونيو، قبل أن يواجه بوليفيا بعد 4 أيام، ثم الولايات المتحدة يوم الأول من يوليو المقبل.