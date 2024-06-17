لفتة رائعة من نجم ليفربول تجاه سواريز قبل انطلاق منافسات كوبا أمريكا

أظهر داروين نونيز، نجم منتخب أوروغواي، احترامه الكبير تجاه لويس سواريز، البالغ 37 عامًا، قبل انطلاق منافسات كوبا أمريكا 2024، حيث تخلّى عن قميصه برقم (9) لصالح مهاجم أوروغواي الأسطوري.

وعاد سواريز إلى تشكيلة مارسيلو بيلسا خلال البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية، وتقام في الفترة من 20 يونيو الجاري وحتى 14 يوليو المقبل، وسيرتدي رقمه القديم، حيث سيرتدي مهاجم ليفربول الرقم 19 بدلاً منه.

وأشاد سواريز بما فعله زميله نونيز، حيث قال في تصريحات إعلامية قبل مباراة الفريق الافتتاحية ضد بنما في 24 يونيو الجاري، إن ما فعله يظهر "عظمته وتواضعه كلاعب، وأعتقد أنه سيصبح أحد أفضل المهاجمين، حيث أصر على ارتدائي رقم 9، وقال لي عندما لا تكون هنا سأحصل عليه".

ومع ذلك، حذّر سواريز زميله نونيز بأنه يعتزم "التنافس على مركزه" في التشكيلة الأساسية للمنتخب.