متى تبدأ بطولة كأس العالم 2022 ومتى تنتهي؟
تنطلق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر يوم الأحد 20 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي وتستمر إلى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وستكون تلك هي النسخة الـ22 من البطولة والأولى التي تُقام في العالم العربي وفي فصل الشتاء.
ومن المعتاد إقامة بطولات كأس العالم في فصل الصيف بعد نهاية بطولات الدوري المحلية في العالم، لكن نظرا لارتفاع حرارة الطقس في قطر خلال الصيف فقد تم نقل البطولة لنهاية العام وفي منتصف الموسم رغم أن الدولة المضيفة قامت بتبريد الاستادات الثمانية التي ستستضيف المباريات.
وضمت البطولة 32 منتخبا وهي الأخيرة التي تضم هذا العدد إذ إن النسخة المقبلة عام 2026 ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك وتضم 48 منتخبا.
وكانت آخر ثلاثة منتخبات قد تأهلت للبطولة هي ويلز وأستراليا وكوستاريكا وذلك من خلال الملحق الأوروبي والعالمي.
وفيما يلي المجموعات الثماني:
المجموعة الأولى: قطر والإكوادور والسنغال وهولندا.
المجموعة الثانية: إنجلترا وإيران والولايات المتحدة الأمريكية وويلز.
المجموعة الثالثة: الأرجنتين والسعودية والمكسيك وبولندا.
المجموعة الرابعة: فرنسا وأستراليا والدنمارك وتونس.
المجموعة الخامسة: إسبانيا وكوستاريكا وألمانيا واليابان.
المجموعة السادسة: بلجيكا وكندا والمغرب وكرواتيا.
المجموعة السابعة: البرازيل وصربيا وسويسرا والكاميرون.
المجموعة الثامنة: البرتغال وغانا وأوروجواي وكوريا الجنوبية.
الأكثر حصولًا على اللقب:
البرازيل 5 مرات وألمانيا وإيطاليا 4 مرات لكل منهما، والأرجنتين وأوروغواي مرتان لكل منهما، وإنجلترا وإسبانيا مرة واحدة لكل منهما.