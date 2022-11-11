متى تبدأ بطولة كأس العالم 2022 ومتى تنتهي؟

تنطلق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر يوم الأحد 20 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي وتستمر إلى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وستكون تلك هي النسخة الـ22 من البطولة والأولى التي تُقام في العالم العربي وفي فصل الشتاء.

ومن المعتاد إقامة بطولات كأس العالم في فصل الصيف بعد نهاية بطولات الدوري المحلية في العالم، لكن نظرا لارتفاع حرارة الطقس في قطر خلال الصيف فقد تم نقل البطولة لنهاية العام وفي منتصف الموسم رغم أن الدولة المضيفة قامت بتبريد الاستادات الثمانية التي ستستضيف المباريات.