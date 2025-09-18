مالك نادي الخلود السعودي يفاجئ الجماهير بـ6 هدايا رائعة

فاجأ الأمريكي بن هاربورغ، مالك نادي الخلود السعودي، الجماهير بهدايا رائعة من أجل تحفيزهم لحضور مواجهة الفريق ضد ضمك، التي تجمع بينهما، مساء اليوم الخميس.

ويدخل دوري روشن للمحترفين مساء اليوم جولة جديدة من المنافسة التي بدأت تشتد بتنافس مثير بين فرق المقدمة.

وعند الساعة 6.40 تنطلق مباراة الخلود وضمك التي ستقام على ملعب نادي الحزم بالرس وسط رغبة كبيرة في تحقيق الانتصار الأول لهما وتعويض خسارة الجولة الماضية.

ويدخل الخلود بلا نقاط من خسارتين أمام الاتفاق والنصر، ليجد نفسه في موقف صعب مع بداية غير جيدة تتطلب منه الفوز اليوم، في المقابل فإن فريق ضمك خسر على أرضه في الجولة الماضية أمام الصاعد الجديد نيوم بهدف لهدفين، وبقي على نقطة واحدة في المركز الثالث عشر.

ورغم خسارة الخلود في مباراتيه السابقتين، إلا أنه قدم مستوى جيداً، ويتطلع إلى ترجمته في مباراة اليوم والخروج بالنقاط الثلاث، خصوصاً وأنه يخوض مباراته الأولى على ملعبه.

وقال الأمريكي بن هاربورغ عبر حسابه على منصة "إكس": "لقد طلب منّا كثير منكم أن نضع أسعاراً معقولة للتذاكر حتى تتمكّنوا من حضور المباريات، وآمل أن يكون (مجاناً) مقبولاً. فلن يُمنع أحد من الدخول في مواجهة ضمك".

وأضاف: "سنقوم أيضاً بتطبيق بعض من أكثر التوصيات العملية التي قدّمتموها في تعليقاتكم على تغريدتي: سحوبات وهدايا، توفير المياه (مجاناً) إلى مقاعدكم، مراوح ووحدات تكييف في المدرجات، حافلات للنقل من مواقف السيارات، منطقة جماهيرية تحتوي على ألعاب وجوائز، عربات طعام، ودورات مياه نظيفة".

وتابع: "أعلم أنّ الأمر لن يكون مثالياً من البداية، لكننا سنتحسّن مع كل مباراة، سأكون بينكم في المدرجات الجالسة مع الجماهير. لقد كان جُلنا في المدينة والمحافظة يوزّع التذاكر، وكنا نعمل بلا كلل لضمان حضور جماهيري كبير في مباراتنا الأولى، نحن بحاجة إلى دعمكم، ومتحمسون لرؤيتكم في المدرجات".

ويعدُّ بن هاربورغ، مالك نادي الخلود الجديد، المولود عامَ 1983 في نيو مكسيكو، من كبار رجال الأعمال، وأحد المتخصِّصين في عالم المال والتجارة؛ إذ يرأس شركاتٍ عدة، ويملك عضوياتٍ في مثلها.