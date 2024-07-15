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رياضة

ألمانيا تكشف عدد الجرائم خلال بطولة يورو 2024

ألمانيا تكشف عدد الجرائم خلال بطولة يورو 2024
اشتباكات خلال بطولة يورو 2024
وكالات
وكالات
15 يوليو 2024، 2:12 م

كشفت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الإثنين، عن عدد الحوادث التي وقعت، خلال فعاليات بطولة كأس الأمم الأوروبية، والتي أقيمت في البلاد لمدة شهر كامل.

وأعلنت وزارة الداخلية، أن ألمانيا شهدت حوادث أمنية أقل بكثير من الذي كان متوقعا خلال استضافة بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 التي استقطبت 2.6 مليون متفرج في عشرة ملاعب، وأرجعت السبب في ذلك إلى الحضور القوي لأفراد الشرطة والسيطرة على الحدود.

وخلال البطولة، التي استقطبت حوالي ستة ملايين شخص إلى مناطق المشجعين لمتابعة المباريات، سجلت الشرطة نحو 2340 جريمة جنائية ذات صلة، منها 700 كانت تتعلق بأضرار جسدية.

 

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وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر، التي تقدمت بالشكر لمسؤولي الأمن والمتطوعين وخدمات الطوارئ على عملهم خلال البطولة التي أقيمت لمدة شهر، واختتمت مساء الأحد بفوز إسبانيا 2-1 على إنجلترا في المباراة النهائية: "لقد نجحت إجراءاتنا الأمنية القوية في النواحي جميعها".

وأضافت: "كنا مستعدين للمخاطر جميعها التي يمكن تصورها - من "إرهاب المتشددين الإسلاميين إلى عنف مثيري الشغب والهجمات الإلكترونية ورحلات الطائرات بدون طيار الخطيرة - وقد نجحنا في تحصين أنفسنا ضد التهديدات جميعها".

وقالت الوزارة إن نشر 22 ألف شرطي يوميا ساهم في سير الغالبية العظمى من المباريات بهدوء وسلاسة، وفي خلق شعور ملموس بالأمان.

وكانت المخاوف الأمنية قد تصاعدت بعد سلسلة من الهجمات قبل البطولة، منها عدة هجمات على سياسيين، وبسبب تنظيم الدولة الإسلامية، رغم أن الوزارة قالت مرارا وتكرارا إنه لا توجد مؤشرات ملموسة على وجود تهديد.

وأضافت الوزارة أن وجود الشرطة، وخاصة شرطة مكافحة الشغب، كان الرادع الرئيس ضد أي اشتباكات كبيرة بين مثيري الشغب.

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وأوضحت أنه تم منع أكثر من 100 من مثيري الشغب من دخول ألمانيا ضمن إجراءات مراقبة الحدود التي أدت إلى توقيف 1112 شخصا بشكل عام.

وقالت الوزارة إن الهجمات الإلكترونية التي كانت مصدر قلق بسبب مشاركة أوكرانيا، لم تلعب دورا كبيرا، في حين أن الشعارات والهتافات المتطرفة شكلت حوادث معزولة، وكان عدد الجرائم ذات الدوافع السياسية قليلا.

 

ألمانيايورو 2024

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