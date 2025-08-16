الزمالك يرد "أولى ضربات" الأهلي المصري

صعّد نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، من موقفه ضد جماهير الأهلي، بعد الأحداث التي وقعت في استاد القاهرة عقب مواجهة الأحمر أمام فاركو في الدوري المصري.

المباراة انتهت بفوز الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف، سجل خلالها أحمد مصطفى زيزو ثنائية، وهما أول أهدافه بقميص الغريم التقليدي عقب رحيله عن الزمالك.

وبعد صافرة النهاية، وجهت جماهير الأهلي هتافات وسبابًا جماعيًا ضد نادي الزمالك وإدارته في ممرات الملعب.

الزمالك يرد بالشكوى

مصادر أكدت أن إدارة الزمالك تدرس التقدم بشكوى رسمية إلى لجنة الانضباط باتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة، على أن تُرفق بمقاطع فيديو توثق تجاوزات جماهير الأهلي عقب مباراة فاركو.

وتأتي خطوة الزمالك بعد أيام من توقيع رابطة الأندية المصرية المحترفة غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على القلعة البيضاء، بسبب هتافات جماهيره ضد زيزو وحكم المباراة خلال الفوز على سيراميكا كليوباترا 2-صفر في الجولة الأولى من الدوري.

زيزو، الذي انتقل إلى الأهلي في يونيو الماضي في واحدة من أكثر الصفقات إثارة للجدل في الكرة المصرية أخيرًا، كان محور الهجوم الجماهيري من الطرفين، فقد انتشرت مقاطع فيديو لجماهير الزمالك وهي تهاجمه خلال لقاء سيراميكا.

بهذا التصعيد، يسعى الزمالك للرد على "الضربة الأولى" من الأهلي، في وقت يترقب فيه الجمهور الأبيض قرار لجنة الانضباط حال التقدم بشكوى رسمية.