أهداف مباراة الأهلي والقادسية.. ميلوت يسجل لأول مرة (فيديو)

سجل الوافد الفرنسي الجديد إنزو ميلوت، لاعب الأهلي السعودي، هدفه الأول مع "الراقي" في شباك القادسية، خلال المباراة التي تجمع بينهما، مساء الأربعاء، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

ومن المقرر أن يلعب الفائز من هذه المباراة، ضد النصر الذي أسقط الاتحاد، أمس الثلاثاء، بنتيجة (2-1) في أولى مباريات البطولة المقامة في هونغ كونغ.

وشهدت تشكيلة "الراقي" اعتماد يايسله على طريقة هجومية عبر الزج بجميع أسلحته، حيث يأتي على إنزو ميلوت بجانب الإيفواري فرانك كيسيه وسط الملعب.

كذلك، قرّر المدرب الألماني الدفع بالظهير الجديد محمد عبدالرحمن في الجهة اليمنى على حساب علي مجرشي.

وكان غاستون ألفاريز وضع القادسية في المقدمة بضربة رأسية في الدقيقة الثامنة.

ولكن تمكّن فرانك كيسيه من تعديل النتيجة سريعاً للأهلي، بعدما سجل هدف التعادل 1-1 من ضربة رأس في الدقيقة 12.

واحتسب الحكم الإسباني ريكاردو دي بيرغوس ركلة جزاء للأهلي بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد في الدقيقة 26 بعد لمسة يد على ناهيتان نانديز.

وتمكن إيفان توني من تسجيل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 28، بعدما نفذ ركلة جزاء ناجحة في مرمى الحارس كاستيلس.

ونجح إنزو ميلوت في تسجيل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 31، ليتقدم فريق المدرب ماتياس يايسله 3-1 بعدما كان متأخراً 1-0 منذ الدقيقة الثامنة.

وكان الأهلي أعلن تعاقده مع ميلوت لثلاثة مواسم قادماً من شتوتغارت الألماني، وأفادت تقارير بأن قيمة الصفقة بلغت نحو 30 مليون يورو.

وبات ميلوت أول لاعب أجنبي ينضمّ للأهلي في فترة الانتقالات الصيفية، ورابع صفقة للنادي بعد الثلاثي المحلي عبد الإله الخيبري من الرياض، ومحمد عبد الرحمن من الاتفاق، وصالح أبو الشامات من الخليج.