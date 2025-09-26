logo
رياضة

كوليبالي لا يستحق الطرد.. سمير عثمان ينقذ حكم مباراة الهلال والأخدود (فيديو)

كاليدو كوليبالي في مباراة الهلال والأخدودالمصدر: حساب الهلال عبر إكس
إرم نيوز
إرم نيوز

حقق الهلال فوزاً مثيراً على حساب ضيفه الأخدود بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد مساء أمس الخميس، في الجولة الرابعة للدوري السعودي.

وشهدت المباراة جدلاً تحكيمياً واسعاً حول تغاضي الحكم البلجيكي إريك لامبرغتس الذي أدار اللقاء لإشهار البطاقة الحمراء للاعب السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع الهلال.

  وحصل كوليبالي على البطاقة الصفراء في الدقيقة 25 من عمر المباراة، بينما طالب البعض بحصوله على البطاقة الصفراء الثانية بعد التحام مع لاعب الأخدود في الدقيقة 35.

ولم يشهر الحكم البلجيكي البطاقة الصفراء الثانية للاعب الهلال؛ وهو ما فجر جدلاً واسعاً بين متابعي المباراة.

 ويرى الخبير التحكيمي المصري سمير عثمان عبر قناة MBC ACTION، أن كوليبالي لا يستحق الطرد مثلما يردد البعض.

وأكد أن الحكم أخطأ في منح كوليبالي البطاقة الصفراء في الدقيقة 25؛ لأن اللعبة لم يكن بها تهور أو اندفاع بدني والأمر كله إهمال من كوليبالي الذي لمس رأس لاعب الأخدود ولكنه لم يؤثر على اللعبة.

 وأشار إلى أن كوليبالي حاول الوصول إلى الكرة، ولكن دون أي التحام قوي ضد لاعب الأخدود وبالتالي لعبة البطاقة الصفراء الأولى غير مستحقة. 

