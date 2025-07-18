علاقته بالأهلي انتهت.. تطورات صادمة في أزمة وسام أبو علي (فيديو)

اشتعل ملف رحيل اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي المصري داخل أروقة القلعة الحمراء مع ارتباط اسمه بنادي كولومبوس كرو الأمريكي.

وأعلن الأهلي رفضه رحيل اللاعب الفلسطيني بسبب عدم التوصل لاتفاق مالي بعدما قدم النادي الأمريكي عرضاً وصل إلى 7.5 مليون دولار أمريكي، ولكن الأهلي يتمسك بالحصول على 8.5 مليون دولار.

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واستبعد الأهلي لاعبه الفلسطيني من معسكر الإعداد للموسم الجديد الذي ينطلق اليوم الجمعة، في تونس ويشهد مباراتين وديتين.

وكشفت قناة MBC MASR عن انتهاء علاقة وسام أبو علي مع الأهلي، كما أن "القلعة الحمراء" يتمسك بحقوقه لدى اللاعب خاصة أنه مرتبط بعقد يمتد حتى صيف 2029.

وأشارت إلى أن العرض الأمريكي ارتفع إلى 7.5 مليون دولار أمريكي بجانب 1.5 مليون دولار مزايا إضافية مع نسبة إعادة بيع تصل إلى 15%.

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وأوضحت أن وسام أبو علي سيتحمل جزءاً من قيمة الصفقة وسيتنازل عن باقي مستحقاته، ولكن اللاعب ينهي متعلقاته في مصر تمهيداً للرحيل إلى الولايات المتحدة.

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وأكدت أن علاقة اللاعب مع الأهلي انتهت تماماً ولا نية لعودة وسام أبو علي إلى حسابات الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو.