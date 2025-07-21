بالأسماء.. الاتحاد السعودي يرفض احتراف 6 نجوم

كشفت تقارير صحفية أن إدارة شركة نادي الاتحاد السعودي رفضت طلبا تقدمت به لجنة احتراف اللاعبين السعوديين بشأن خوض عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم الشبان تجارب احترافية خارجية خلال الموسم الرياضي الجديد.

وكانت لجنة احتراف اللاعبين السعوديين قامت سابقا بإرسال عدة لاعبين للاحتراف في الدوريات الأوروبية المختلقة، من أجل أن يعود الأمر بفائدة على المنتخب الأول لكرة القدم تحت قيادة هيرفي رينارد.

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وكان من أبرز اللاعبين الذين خرجوا في تجارب احترافية سعود عبد الحميد في روما الإيطالي والذي ما زال مستمرا بصفوف الفريق، وفيصل الغامدي، ومروان الصحفي مع بيرشكويت البلجيكي ومهند آل سعد في دانكيرك الفرنسي، لكن الثلاثة السالف ذكرهم عادوا لأنديتهم في دوري روشن حاليا بعد انتهاء فترة إعارتهم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن قائمة اللاعبين المطلوبين من اللجنة كانوا كل من: أحمد الغامدي، مروان الصحفي، فيصل الغامدي، سعد الموسى، طلال حاجي، وفرحة الشمراني.

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وأبدت الإدارة الاتحادية رفضها الرسمي لرحيل بعض الأسماء البارزة، وعلى رأسهم مروان الصحفي، فيصل الغامدي، وأحمد الغامدي، وذلك بعد قرار المدرب الفرنسي لوران بلان بضمهم إلى القائمة الأساسية المكونة من 25 لاعبًا للموسم المقبل.

وشدد التقرير على أن الإدارة التنفيذية والرياضية بنادي الاتحاد لا تمانع في السماح لأحد اللاعبين الشبان بالاحتراف الخارجي، شريطة عدم إدراجه ضمن قائمة الفريق الرسمية للموسم الجديد، إضافة إلى ضمان تطوره الفني، ومشاركته بعدد كافٍ من الدقائق، والحصول على مقابل مالي مجزٍ.

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وانتظم لاعبو الاتحاد مؤخرا في معسكر الفريق الإعدادي الذي انطلق منتصف يوليو الجاري في جيرونا الإسبانية، قبل الانتقال إلى البرتغال ثم الصين في ختام المعسكر وقبل انطلاق كأس السوبر السعودي.

ويركز معسكر جيرونا على الجانب البدني لمدة 10 أيام، فيما سيخوض الفريق بعد ذلك 3 مواجهات ودية، وذلك في الجزء الثاني من المعسكر بالبرتغال قبل أن يخوض مواجهتين وديتين أخريين في الصين، كي يتأقلم اللاعبون قبل خوض منافسات السوبر في هونغ كونغ.