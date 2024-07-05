يواجه والد النجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، جناح توتنهام الإنجليزي، فضيحة مدوية بعد إحالته للمحاكمة من جانب السلطات المحلية في بلاده.

وكشفت وكالة "يونهاب" للأنباء عن اتهام والد نجم توتنهام بالاعتداء جسديًا ونفسيًا ضد لاعب قاصر في أكاديمية يملكها نجله.

وتقدم والدا اللاعب القاصر بشكوى للنيابة بعدما اكتشفا وجود علامات للضرب على جسم نجلهما بعد عودته من معسكر بمحافظة أوكيناوا اليابانية وبسؤاله أكد أن هذه الضربة جاءت من جانب أحد المدربين بعلم الراية الركنية بداعي تقصيره في المران.

وتم اتهام شقيق هيونغ مين سون بالاعتداء لفظيًا على اللاعب بجانب اتهام مدرب آخر بضربه في أجزاء مختلفة من جسمه، كما تمت مساءلة والد سون أيضًا الذي يعمل مدربًا بالأكاديمية في اتهامات والدي اللاعب القاصر.

ونفى والد سون كافة الاتهامات الموجهة له ولنجله شقيق نجم توتنهام، ولكن الشرطة أحالت الأمر للقضاء الذي بدأ بالفعل إجراءات استجواب والد نجم توتنهام الإنجليزي.