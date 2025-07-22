بعد وصول راشفورد.. أول أزمة تواجه فليك في برشلونة

أبدى الإعلامي الرياضي كارليس فيتي عدم تفاؤله بصفقة تعاقد برشلونة معه الإنجليزي ماركوس راشفود على سبيل الإعارة قادمًا من مانشستر يونايتد، في الميركاتو الصيفي الحالي.

ووصل راشفورد إلى برشلونة، أمس الاثنين، للخضوع للفحص الطبي قبل توقيع الأوراق اللازمة وتقديمه رسميًّا خلال الأيام المقبلة.

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ومن المنتظر أن ينتقل راشفورد إلى صفوف البارسا على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد، مع خيار شراء بقيمة تتراوح بين 30 و35 مليون يورو، بحسب آخر التقارير.

وكان راشفورد، لتسهيل عملية انتقاله إلى برشلونة، وافق على التخلي عن 30% من إجمالي الراتب السنوي الذي كان يتقاضاه مع يونايتد، أما الـ70% من أجر اللاعب، فسوف يدفعه برشلونة.

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وإذا لم يفعّل "البلوغرانا" خيار الشراء في عقد راشفورد، فسوف يدفع الـ30% إلى مانشستر يونايتد في الصيف كغرامة.

وكان راشفورد قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارًا إلى أستون فيلا، بعد خروجه من حسابات روبن أموريم، مدرب يونايتد.

ويبحث برشلونة عن لاعب هجومي يستطيع شغل مركزي الجناح والمهاجم ويرى في راشفورد خيارًا جذابًا.

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بينما يرى الصحفي الإسباني كارليس فيتي أمرًا مغايرًا، مشددًا على أن الصفقة قد تحدث أزمة في غرفة ملابس الفريق الكتالوني، وهو أمر يصعب على الألماني هانزي فليك، المدير الفني، التعامل معه.

وقال فيتي في تصريحات تلفزيونية: "أفضل ما في صفقة راشفورد أنها على سبيل الإعارة، لأنه لن ينجح، وبالتالي لن نضطر للاحتفاظ به".

وأضاف: "فليك يواجه صعوبات في حل النزاعات داخل غرفة الملابس، وإذا لم يُظهر راشفورد تعاونًا من جانبه فستكون مشكلة، ونذكر أنه خلال الموسم الماضي واجه مشكلة مع الحارس بينيا ولم يُحسن التعامل معها".

وتابع: "لكم أن تتخيلوا أن بينيا سبب مشكلة في غرفة الملابس.. هناك من يقول بابلو توري أيضًا تحدث مع المدرب بشكل سلبي.. هي أمور صغيرة لكنها موجودة، فليك بالطبع مدرب ممتاز لكنه يواجه صعوبات في إدارة غرفة الملابس".

وشارك راشفورد مع أستون فيلا الموسم الماضي في 17 مباراة، تمكن من تسجيل 4 أهداف وصناعة 6 أهداف.

راشفورد خاض مسيرته كاملة مع الشياطين الحمر، ولم يخرج من النادي سوى في فترة الإعارة.