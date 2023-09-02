رسميا.. مانشستر يونايتد يضم المغربي سفيان أمرابط

وخاض أمرابط 49 مباراة دولية مع المغرب وساهم في الإنجاز التاريخي بالتأهل لدور نصف النهائي في كأس العالم بقطر العام الماضي حيث شارك في كل دقائق اللعب بالبطولة.

وفي الموسم الماضي لعب دورا محوريا في وصول فيورنتينا لنهائي كأس إيطاليا ودوري المؤتمر الأوروبي.

وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن أمرابط شارك في 107 مباريات مع فيورنتينا، سجل فيها هدفًا، وصنع آخر، وينتهي عقد اللاعب في يونيو 2024.

وسبق أن لعب أمرابط لهيلاس فيرونا وكلوب بروج وفينورد وأوتريخت.

وارتبط برشلونة وأتلتيكو مدريد وليفربول وبايرن ميونخ ونابولي بالتعاقد مع أمرابط لكن يبدو أن وجهة اللاعب كانت أولد ترافورد

وفي اليوم الأخير من فترة الانتقالات استعار مانشستر يونايتد الظهير الأيسر سيرجيو ريغيليون (26 عاما) من توتنهام، والحارس التركي ألطاي بايندير بجانب استعادة مدافعه السابق جوني إيفانز.