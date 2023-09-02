رسميا.. مانشستر يونايتد يضم المغربي سفيان أمرابط
أعلن مانشستر يونايتد تعاقده مع لاعب الوسط المغربي سفيان أمرابط على سبيل الإعارة من فيورنتينا حتى يونيو 2024.
وقال أمرابط لموقع مانشستر يونايتد على الإنترنت: "شرف هائل لي أن أصبح لاعبا في مانشستر يونايتد، تعين عليّ الصبر من أجل هذه اللحظة لكنني شخص ينصت إلى قلبه دائما والآن أمثل فريق أحلامي".
ويعرف إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد أمرابط جيدًا، حيث سبق أن دربه خلال فترة وجودهما معًا في أوتريخت الهولندي.
وخاض أمرابط 49 مباراة دولية مع المغرب وساهم في الإنجاز التاريخي بالتأهل لدور نصف النهائي في كأس العالم بقطر العام الماضي حيث شارك في كل دقائق اللعب بالبطولة.
وفي الموسم الماضي لعب دورا محوريا في وصول فيورنتينا لنهائي كأس إيطاليا ودوري المؤتمر الأوروبي.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن أمرابط شارك في 107 مباريات مع فيورنتينا، سجل فيها هدفًا، وصنع آخر، وينتهي عقد اللاعب في يونيو 2024.
وسبق أن لعب أمرابط لهيلاس فيرونا وكلوب بروج وفينورد وأوتريخت.
وارتبط برشلونة وأتلتيكو مدريد وليفربول وبايرن ميونخ ونابولي بالتعاقد مع أمرابط لكن يبدو أن وجهة اللاعب كانت أولد ترافورد
وفي اليوم الأخير من فترة الانتقالات استعار مانشستر يونايتد الظهير الأيسر سيرجيو ريغيليون (26 عاما) من توتنهام، والحارس التركي ألطاي بايندير بجانب استعادة مدافعه السابق جوني إيفانز.