مفاجأة كبرى.. بلد إفريقي ينافس عمان والكويت لاحتضان كأس السوبر الفرنسي

مراسم تتويج باريس سان جيرمان بلقب كأس السوبر الفرنسيالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز

تستعد رابطة الدوري الفرنسي للإعلان عن البلد المستضيف لنهائي كأس السوبر 2024 ـ 2025 والمقرر أن يدور بين فريقي باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا بداية العام 2026.

وسيجمع نهائي كأس السوبر الفرنسي الذي يسمى أيضا "كأس الأبطال" (trophee des champions) بين سان جيرمان بطل الدوري وصاحب الكأس مع أولمبيك مرسيليا وصيف بطل الدوري وهي مباراة سيبحث فيها الفريق الباريسي عن الحفاظ على اللقب فيما يطمح مارسيليا إلى إحراز أول ألقابه في العام الجديد ووضع حد لسيطرة باريس على المسابقة.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" (l'équipe) الفرنسية، تلقت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم (LFP) ثلاثة عروض رسمية لاستضافة المباراة كان من بينها عرض مفاجئ من كوت ديفوار، التي أبدت اهتمامها بالفعل باحتضان النسخة المقبلة.

 وبالإضافة إلى كوت ديفوار التي استضافت في أوائل 2024 كأس أمم إفريقيا، تقدمت كل من الكويت وسلطنة عمان بعرضين رسميين للفوز بإقامة كأس السوبر أو كأس الأبطال لعام 2026، المقرر إقامته في الشتاء المقبل.

 وكانت العاصمة القطرية الدوحة استضافت نهائي نسخة 2023 ـ 2024، والتي فاز فيها باريس سان جيرمان على موناكو (1 ـ0)  بفضل هدف حاسم من عثمان ديمبيلي في الوقت بدل الضائع.

  ومن المقرر عقد اجتماع لمجلس إدارة الرابطة بعد ظهر يوم الاثنين المقبل لمناقشة مكان إقامة نهائي كأس السوبر الفرنسي والإعلان عن البلد الذي سيحتضن نسخة 2024 ـ 2025.

وعلى غرار معظم الدول الأوروبية، تقام مسابقة كأس السوبر الفرنسي خارج البلاد، وسبق لثلاثة بلدان إفريقية أن استضافت نهائي كأس الأبطال أولها تونس في 2010 ثم المغرب في 2011 و2017 والغابون في نسخة 2013.

