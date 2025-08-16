القوة الضاربة.. تشكيل برشلونة المتوقع ضد مايوركا

يفتتح برشلونة مشواره في الدوري الإسباني لموسم 2025-2026 بمواجهة ريال مايوركا على ملعب "سون مويكس".

وتأتي المباراة ضمن سلسلة من ثلاث مواجهات متتالية خارج الأرض، بينما يواصل النادي سباق الزمن لتجهيز "كامب نو" قبل الجولة الرابعة في سبتمبر.

ويدخل برشلونة المباراة بعد فترة إعداد ناجحة كشف خلالها عن وجوه شابة جديدة، وسط أجواء إيجابية داخل الفريق. ورغم رحيل إينيغو مارتينيز المفاجئ وإصابة روبرت ليفاندوفسكي، يسعى الفريق للانطلاقة بثلاث نقاط.

ظهور أول لخوان غارسيا

التقارير الإسبانية أكدت أن برشلونة أنهى إجراءات تسجيل الحارس الجديد خوان غارسيا القادم من إسبانيول، ليكون مرشحًا بقوة لظهوره الأول بقميص البارسا في التشكيلة الأساسية.

خط الدفاع سيضم جول كوندي في الجهة اليمنى، أليخاندرو بالدي يسارًا، بينما يتولى رونالد أراوخو وباو كوبارسي مهمة قلب الدفاع.

الوسط.. فيرمين يفرض نفسه

المدرب هانزي فليك يواجه معضلة في الوسط، بيدري يظل الاسم الأكيد في التشكيلة، بينما يُنتظر أن يجاوره فرينكي دي يونغ. أما المركز الثالث فسيكون على الأرجح من نصيب فيرمين لوبيز على حساب داني أولمو وجافي.

لكن من المتوقع أن يمنح فليك دقائق لاحقة لجافي وأولمو، خاصة بعد المستويات المميزة في فترة الإعداد.

الهجوم.. توريس لتعويض ليفاندوفسكي

غياب ليفاندوفسكي بداعي الإصابة يفتح الباب أمام فيران توريس لقيادة الهجوم، بعد أن أثبت كفاءته الموسم الماضي كمهاجم بديل.

وسيرافقه على الأطراف كل من رافينيا ولامين يامال، المرشحَين بقوة للتواجد في قائمة الكرة الذهبية المقبلة.

أما الوافد الجديد ماركوس راشفورد، فما زال بانتظار استكمال تسجيله، وبالتالي لن يبدأ اللقاء.

دكة بدلاء غنية بالخيارات

برشلونة سيدخل المباراة بدكة قوية تضم إريك غارسيا وأندرياس كريستنسن في الدفاع، إلى جانب جافي وداني أولمو ومارك كاسادو في الوسط. وفي حال تسجيله رسميًا قبل المباراة، قد يكون راشفورد خيارًا هجوميًا مهمًا خلال الشوط الثاني.

وفيما يلي تشكيل برشلونة المتوقع:

الحارس: خوان غارسيا

خط الدفاع: جول كوندي، رونالد أراوخو، باو كوبارسي، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: بيدري، فرينكي دي يونغ، فيرمين لوبيز

خط الهجوم: رافينيا، لامين يامال، فيران توريس.