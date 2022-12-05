أهداف مباراة اليابان وكرواتيا (فيديو)
هذه ثالث مواجهة بين الفريقين في كأس العالم
تقدم منتخب اليابان على منافسه منتخب كرواتيا في المباراة التي تجمعهما اليوم الأحد على استاد الجنوب في دور الـ16 من كأس العالم 2022.
وجاء هدف التقدم لليابان في الدقيقة 44 بتوقيع دايزن مايدا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة من مايا يوشيدا.
وعادل إيفان بيريسيتش لكرواتيا من ضربة رأس قوية في الدقيقة 55.
وسبق أن تقابل المنتخبان في نسخة 1998 وفاز منتخب كرواتيا 1/0 في دور المجموعات، وتعادلا سلبًا في نسخة 2006.
وتصدر منتخب اليابان ترتيب المجموعة الخامسة متقدمًا على منتخب إسبانيا الوصيف، في حين احتل منتخب كرواتيا المركز الثاني خلف المغرب في المجموعة السادسة.
والمتأهل من مباراة اليابان وكرواتيا سيلعب في دور الـ8 مع المتأهل من مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية.