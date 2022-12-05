أهداف مباراة اليابان وكرواتيا (فيديو)

تقدم منتخب اليابان على منافسه منتخب كرواتيا في المباراة التي تجمعهما اليوم الأحد على استاد الجنوب في دور الـ16 من كأس العالم 2022.

وجاء هدف التقدم لليابان في الدقيقة 44 بتوقيع دايزن مايدا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة من مايا يوشيدا.