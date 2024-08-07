تلقى نادي النصر السعودي صدمة خلال وجوده في معسكره بمدينة ماربيا بإسبانيا بالكشف عن إصابة البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب الفريق.

ويستعد النصر لكأس السوبر السعودي، إذ يواجه التعاون يوم 14 أغسطس بالدور نصف النهائي، علمًا أن الفائز منهما سيلاقي المتأهل من لقاء الأهلي والهلال في الطرف الآخر من نصف نهائي البطولة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" فإن تاليسكا تعرض إلى إصابة بالعضلة الخلفية للفخذ، وخضع إلى فحص بالأشعة على موضع الإصابة، التي لحقت به خلال تدريبات الثلاثاء، في أحد المراكز الطبية المختصة، بمدينة ماربيا.

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وأوضحت الصحيفة نقلًا عن مصادرها، بأن التشخيص المبدئي لإصابة تاليسكا بيّن تعرضه لشد قوي، لم يصل لدرجة التمزق، إذ قرر الجهاز الطبي بالنادي منحه راحة، ما يعني غيابه عن المواجهة التجريبية الأخيرة، مساء الخميس، أمام ألميريا الإسباني قبل المغادرة إلى أبها، يوم الجمعة.

وأشار التقرير إلى أن "طبيب النادي وضع برنامجًا مكثفًا لتأهيل النجم البرازيلي، من أجل لحاقه بالمباراة الرسمية الأولى في الموسم، الأربعاء المقبل، أمام التعاون في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية في أبها".

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وكان تاليسكا، قد تعرض لإصابة سابقة في وتر العضلة الأمامية أدت إلى نهاية موسمه الماضي مع الفريق، إذ خضع بعدها لجراحة في الثامن من مارس الماضي، وعاد مؤخرًا للتدريبات بعد ختام مدة تأهيله، التي امتدت نحو أربعة أشهر، في مدينة فارو البرتغالية، مقر المرحلة الأولى لمعسكر الفريق الخارجي، استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

ولعب تاليسكا مع النصر، الموسم الرياضي الماضي، 25 مباراة بالمسابقات جميعها، سجل 25 هدفًا، وصنع أربعة أهداف.