ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي: منافسة قوية بين صلاح وهالاند

وجاء هدفا "صلاح" في الدقيقتين 39 و62، ليرفع رصيده إلى 10 أهداف بفارق هدف وحيد عن إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي الذي سجل 11 هدفًا.

وسجل سون هيونغ مين 8 أهداف، ويحتل المركز الثالث مع جارود بوين لاعب ويستهام.

وكان هالاند قد سجل 36 هدفًا، الموسم الماضي، لينال جائزة هدافي الدوري الإنجليزي، مقابل 19 هدفًا سجلها محمد صلاح واحتل المركز الرابع.

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة من 11 مباراة، وكذلك يملك ليفربول 27 نقطة، لكن من 12 مباراة، وهو نفس رصيد آرسنال من 12 مباراة.

ويحل مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي آخر 3 مواسم، ضيفًا على تشيلسي، على ملعب ستامفورد بريدج في وقت لاحق اليوم الأحد.