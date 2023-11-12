ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي: منافسة قوية بين صلاح وهالاند
اشتعل الصراع على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بين المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول والنرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي.
وسجل صلاح هدفين في فوز ليفربول 3/0 على برينتفورد، اليوم الأحد، في الجولة الـ12 من البريميرليغ على ملعب أنفيلد.
وجاء هدفا "صلاح" في الدقيقتين 39 و62، ليرفع رصيده إلى 10 أهداف بفارق هدف وحيد عن إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي الذي سجل 11 هدفًا.
وسجل سون هيونغ مين 8 أهداف، ويحتل المركز الثالث مع جارود بوين لاعب ويستهام.
وكان هالاند قد سجل 36 هدفًا، الموسم الماضي، لينال جائزة هدافي الدوري الإنجليزي، مقابل 19 هدفًا سجلها محمد صلاح واحتل المركز الرابع.
ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة من 11 مباراة، وكذلك يملك ليفربول 27 نقطة، لكن من 12 مباراة، وهو نفس رصيد آرسنال من 12 مباراة.
ويحل مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي آخر 3 مواسم، ضيفًا على تشيلسي، على ملعب ستامفورد بريدج في وقت لاحق اليوم الأحد.
وبحسب شبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات، فقد بات "صلاح" أول لاعب في تاريخ ليفربول يهز الشباك خلال أول 6 مباريات في الموسم على ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز.
في حين ذكرت شبكة "سكواوكا" أن صلاح انضم للاعبين اثنين آخرين سجلا أهدافًا أو قدَّما تمريرات حاسمة بملعب فريقه في 15 مباراة أو أكثر على التوالي بالدوري الإنجليزي، واللاعبان الآخران هما ألان شيرر (18 مباراة، و15 مباراة في مناسبة أخرى)، وتييري هنري (17 مباراة).
يشار إلى أن جميع الأهداف السبعة التي صنعها داروين نونيز في الدوري الإنجليزي الممتاز أحرزها صلاح.