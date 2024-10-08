جنون ضربات الجزاء يجتاح مواجهة بدوري الدرجة الثانية في ألمانيا (فيديو)

شهدت مباراة ماغديبورغ وضيفه غروتر فيورث بدوري الدرجة الثانية في ألمانيا واقعة غريبة أثارت جدلاً واسعاً.

وتعادل ماغديبورغ على أرضه أمام غروتر فيورث، أمس الأول الأحد، بنتيجة 2-2 ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري الدرجة الثانية في ألمانيا.

أخبار ذات علاقة "موسيالا" يربك حسابات بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا

جنون ضربات الجزاء تصدر هذه المواجهة بعدما احتسب الحكم في الدقيقة 13 ضربة جزاء لصالح ماغديبورغ، بعد تمرير الحارس ناهويل نول الكرة بيديه إلى زميله جيديون يونغ، ولكن الأخير أمسكها بيديه.

وظن مدافع غروتر فيورث أن الحارس مرر له الكرة لينفذ ضربة مرمى، إلا أن الحكم باستيان دانكيرت أشار إلى نقطة الجزاء.

وتصدى الحارس نول لضربة الجزاء، إلا أن محمد الحنكوري تابعها لصالح ماغديبورغ بعد تمريرة عرضية في الدقيقة 15.

وحصل غروتر فيورث على ضربة جزاء في الدقيقة 42 بعدما أمسك دانييل هيير لاعب ماغديبورغ الكرة بيديه في منطقة الجزاء؛ اعتقاداً أن الحكم احتسب خطأ لصالح فريقه، ولكنه فوجئ باحتساب ضربة جزاء نتيجة لمسة اليد.

وسجل الضيوف هدفاً عن طريق جوليان غرين من ضربة الجزاء المحتسبة في الدقيقة 42.

ويحتل ماغديبورغ المركز الثاني في ترتيب دوري الدرجة الثانية في ألمانيا برصيد 16 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن فورتونا دوسلدورف المتصدر، بينما يحتل غروتر فيورث المركز العاشر برصيد 10 نقاط.