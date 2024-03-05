لامين يامال يزيد معاناة برشلونة

ونشرت صحيفة "سبورت" الكتالونية تقريرًا قالت فيه إن مشاركة يامال في مباراة برشلونة ضد أتليتك بلباو وهو غير جاهز بدنيًا بسبب غيابه الطويل عن الملاعب، تسببت بوجود بعض "الانزعاج في ركبته".

وأشارت إلى أن غياب دي يونغ وبيدري، وعدم وجود عدد كافٍ من اللاعبين، أجبرا تشافي على المخاطرة وإشراك يامال أمام بلباو.

وتعرّض برشلونة لنكستين خطيرتين مع إصابة دي يونغ وبيدري في سان ماميس، ولن يتمكن أي منهما من المشاركة في مباراة إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا ضد نابولي.

ولا يريد تشافي المخاطرة بأي شكل من الأشكال مع لامين يامال، ويتعامل مع إصابته بأقصى قدر ممكن من الحذر.

وقالت الصحيفة: "إذا استجاب لاعب يامال بشكل جيد للعلاج، فسيكون جاهزًا لمواجهة نابولي".