الإصابة تنهي موسم مدافع الأهلي السعودي

تلقى الأهلي السعودي ضربة موجعة، بعد تعرض مدافعه الأيمن علي مجرشي لإصابة بكسر في الوجه ستبعده عن الملاعب لنهاية الموسم بحسب تقارير إخبارية مقربة من الأهلي.

وأصيب مجرشي في الرأس خلال المباراة أمام الوحدة (1-1)، ضمن الجولة 27 من دوري المحترفين السعودي، ليغادر الملعب في الدقيقة 60 قبل أن تثبت الكشوفات التي خضع لها عقب المباراة أنه تعرض لكسر في الفك.

ولن يكون بإمكان مدرب الأهلي ماتياس يايسله التعويل على خدمات مجرشي، الذي يُعتبر من أبرز ركائز الفريق هذا الموسم.

وعقب التعادل مع الوحدة، يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 52 نقطة، خلف المتصدر نادي الهلال (77 نقطة) والنصر (65 نقطة).

وشارك علي مجرشي خلال الموسم الحالي في 21 مباراة مع الأهلي وسجل هدفا إلى جانب تمريرة حاسمة.