الثلاثي التاريخي يجتمع مجددًا.. تفاعل مع لقاء كروس ومودريتش وكاسيميرو (فيديو)
استغل توني كروس ولوكا مودريتش وكاسيميرو مباراة ريال مدريد ومانشستر يونايتد الودية لاستعادة بعض الذكريات التي جمعتهم حينما شكلوا خط وسط ريال مدريد لحقبة زمنية كبيرة.
وانتقل كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد مطلع الموسم الماضي، لينفرط عقد الثلاثي التاريخي لنادي ريال مدريد.
وعلى الرغم من رحيله إلى يونايتد، فقد احتفظ كاسيميرو بعلاقة قوية مع نادي ريال مدريد ولاعبيه وجماهيره حيث انتقل إلى عملاق إنجلترا في صفقة ضخمة بموافقة ناديه بعد نجاحات كبيرة في سانتياغو برنابيو.
وظهر ثلاثتهم بعد انتهاء مباراة ريال مدريد ومانشستر يونايتد في أرض الملعب حيث تبادلوا القمصان ودخلوا في مناقشة هادئة قبل أن ينضم إليهم كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد.
وظهر على الرباعي السعادة وسط تبادل بعض الكلمات الهادئة والابتسامات.
وقال أنشيلوتي في تصريحات بعد المباراة :"نحن نحب كاسيميرو كثيرًا، إنه أسطورة النادي ونحن ما زلنا نعتبره لاعبًا في ريال مدريد".
واجتاحت لقطات تجمع مودريتش وكروس وكاسيميرو الإنترنت إذ استعاد معها مشجعو ريال مدريد ذكريات خط الوسط التاريخي للنادي.
وقال كاسيميرو :"لقد حققنا العديد من الأشياء معًا، لكن الأهم أن تبقى الصداقة خارج الملعب".
وانتهت مباراة ريال مدريد ومانشستر يونايتد الودية بفوز ريال مدريد بهدفين سجلهما الوافدان الجديدان جود بيلينغهام وخوسيلو.
وسيبقى الناديان في الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال الجولة التحضيرية الصيفية وخوض المزيد من المباريات الودية التي تشهد حضورًا جماهيريًّا ضخمًا بسبب شعبية ريال مدريد ومانشستر يونايتد حول العالم.