الثلاثي التاريخي يجتمع مجددًا.. تفاعل مع لقاء كروس ومودريتش وكاسيميرو (فيديو)

وظهر ثلاثتهم بعد انتهاء مباراة ريال مدريد ومانشستر يونايتد في أرض الملعب حيث تبادلوا القمصان ودخلوا في مناقشة هادئة قبل أن ينضم إليهم كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد.

وظهر على الرباعي السعادة وسط تبادل بعض الكلمات الهادئة والابتسامات.

وقال أنشيلوتي في تصريحات بعد المباراة :"نحن نحب كاسيميرو كثيرًا، إنه أسطورة النادي ونحن ما زلنا نعتبره لاعبًا في ريال مدريد".